Ο ηθοποιός Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος ενθουσίασε το κοινό ως πρίγκιπας Fiyero στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2024 με το «Wicked», είναι ο «Πιο Σέξι Άντρας του 2025» («Sexiest Man Alive») για το People.

Η επιλογή του περιοδικού ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο διάσημο talk-show, «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Ο Μπέιλι παίρνει τη σκυτάλη από τον σταρ του «The Office» και «Jack Ryan», Τζον Κρασίνσκι.

Έκανε την είσοδό του στο πλατό του Τζίμι Φάλον μπροστά σε ένα γιγαντιαίο εξώφυλλο του People με τη φωτογραφία του, ενώ δήλωσε ότι «είναι η ύψιστη τιμή» να είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2025.

«Είμαι ενθουσιασμένος που το περιοδικό People αποφάσισε να απονείμει αυτή την τιμή σε κάποιον που μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει την αξία ενός σέξι άνδρα», συνέχισε χαμογελώντας.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο γνωστός ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει και στο δεύτερο μέρος της ταινίας «Wicked» το οποίο αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου.

Επίσης ήταν γοητευτικός ως Λόρδος Anthony Bridgerton στην αγαπημένη σειρά του Netflix «Bridgerton» ενώ απέσπασε μία υποψηφιότητα για Emmy για τον ρόλο του στη σειρά του Showtime, «Fellow Travelers». Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World Rebirth», το οποίο κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Ιούλιο.

«Είναι μια τεράστια τιμή», ανέφερε στο περιοδικό People ο σταρ. «Προφανώς, με κολακεύει απίστευτα. Και είναι εντελώς παράλογο», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε ότι γνώριζε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός από την ηλικία των 5 ετών, όταν η γιαγιά του τον πήγε να δει το μιούζικαλ «Oliver». Δύο χρόνια αργότερα, είχε ήδη πραγματοποιήσει το όνειρό του, συμμετέχοντας σε παραγωγές του Royal Shakespeare Company.

Ακόμη ο ηθοποιός, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του, όντας αληθινός έχει καταφέρει να κερδίσει την αποδοχή του κοινού όπως αναφέρει η Page Six.

Έχει πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις μεταξύ των οποίων στο έργο του Σαίξπηρ «Ριχάρδος Β΄» νωρίτερα φέτος στο Λονδίνο όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι σταρ που κατέκτησαν τον διάσημο τίτλο του περιοδικού People

Σημειώνεται ότι ο πρώτος σταρ που κατέκτησε τον διάσημο τίτλο του περιοδικού People ήταν ο Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) το 1985 και ακολούθησαν οι Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ (John F. Kennedy Jr.), Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham), Πολ Ραντ (Paul Rudd), Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) και Πάτρικ Ντέμπσεϊ (Patrick Dempsey), μεταξύ άλλων.

Ο Μπέιλι, ο οποίος θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού την Παρασκευή, έπρεπε να κρατήσει μυστική την είδηση. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι την μοιράστηκε με τον σκύλο του, τον Benson, ο οποίος θα εμφανιστεί επίσης, σύμφωνα με το ΑP.

