Νέα έκθεση, αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, παρουσιάζεται από τις 21 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2026, στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Πέρα από τον καμβά».

Τα έργα των 20 σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών που παρουσιάζονται αποτελούν μέρος της μεγάλης δωρεάς του συλλέκτη Λεωνίδα Μπέλτσιου και εντάσσονται πλέον στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητά του φορέα να αφηγείται τις διαδρομές και τους μετασχηματισμούς της ελληνικής τέχνης των τελευταίων δεκαετιών.

Κυριολεκτικά και μεταφορικά… πέρα από τον καμβά, με στοιχεία και καλλιτεχνικούς αντίλαλους από το Παρίσι, τη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, η έκθεση παρακολουθεί τη σταδιακή διεύρυνση της έννοιας του έργου τέχνης: τα παραδοσιακά όρια της ζωγραφικής διευρύνονται, η ύλη του αντικειμένου διερευνάται εκ νέου, η καλλιτεχνική δημιουργία μετατοπίζεται προς τη δράση, τη συμμετοχή, την κοινωνική σχέση και τις νέες μορφές υλικότητας του σύγχρονου κόσμου. Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τις διαφορετικές εκφάνσεις μιας τέχνης που διαρκώς επαναπροσδιορίζει τα μέσα, τις λειτουργίες και τις σχέσεις της με τον θεατή. Οι καλλιτέχνες μετατρέπουν την ύλη, τον χώρο, τη μνήμη, την καθημερινότητα και την ίδια την εμπειρία σε πεδία καλλιτεχνικής διερεύνησης.

Η δωρεά του Λεωνίδα Μπέλτσιου αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μόνιμη συλλογή του MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενισχύοντας τον ρόλο του ως φορέα διαφύλαξης, μελέτης και ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Η έκθεση δεν αποτελεί μόνο μια πρώτη, μερική παρουσίαση νέων αποκτημάτων, αλλά μια νέα δυνατότητα ανάγνωσης της ιστορίας της τέχνης μέσα από ένα συνεκτικό σώμα έργων που πλέον ανήκει στο δημόσιο πολιτιστικό απόθεμα, επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου του οργανισμού.

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Αληθεινός, Cris Gianakos, Βαγγέλης Γκόκας, Δανιήλ, Βαγγέλης Δημητρέας, Χριστίνα Δημητριάδη, Σταύρος Διακουμής, Ελένη Καμμά, Νίκος Κεσσανλής, Δημήτρης Κόζαρης, Γιώργος Λαζόγκας, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Νίκος Ναυρίδης, Γιώργος Ξένος, Μαρία Παπαδημητρίου, Διαμαντής Σωτηρόπουλος, Θανάσης Τότσικας, Γιώργος Τσακίρης, Πάνος Χαραλάμπους, Γιώργος Χατζημιχάλης.

Επιμέλεια: Θούλη Μισιρλόγλου, καλλιτεχνική διευθύντρια MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης / Κατερίνα Σύρογλου, ιστορικός της Τέχνης, επιμελήτρια MOMUS

Μέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00-18:00, Πέμπτη:12:00-20:00