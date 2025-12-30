Στο Λαϊκό Νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε την περιπέτεια της υγείας του μέσω του facebook, δημοσιεύοντας αρχικά μια φωτογραφία με το σχόλιο «δουλεύει ακόμα το ρημάδι», ενώ σε νέα του ανάρτηση περιέγραψε την εμπειρία του ως «εγκλεισμό», παραθέτοντας τη φράση: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μια κραυγή: Αχ!».

Στην ανάρτηση που έκανε πριν από δύο μέρες, ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε παραθέσει έναν σύντομο διάλογο με φιλοσοφικό χαρακτήρα και διάθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού στο facebook:

Μετά τη δημοσίευσή του, πλήθος συναδέλφων, φίλων και απλών χρηστών έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας τη στήριξή τους και την αγάπη τους.

Ο ηθοποιός ενημέρωνε το τελευταίο διάστημα τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από αναρτήσεις που, εκ πρώτης όψεως, δεν πρόδιδαν τη νοσηλεία του. Ωστόσο, στα σχόλια μίας από αυτές, που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, είχε διευκρινίσει ξεκάθαρα ότι «αυτή την ανάρτηση την έκανα εισαχθείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο» και καθησύχαζε όσους ανησυχούσαν, σημειώνοντας ότι «πάω καλύτερα».