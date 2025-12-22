Το Θέατρο Φούρνος υποδέχεται από τις 29 Δεκεμβρίου μια καθηλωτική εμπειρία 12 παραστάσεων. Η σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα «παρεκκλήσι» πλάι στο μνήμα του Δαρείου, με τον πρωταγωνιστή να γεφυρώνει το βασίλειο των σκιών με την ταραγμένη συνείδηση των ζωντανών και τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Μια παράσταση «λειτουργία», μια επιμνημόσυνη δέηση όπου ο ηθοποιός-μύστης-ιερέας-κοσμοναύτης στο χρόνο, ενσαρκώνει τις μορφές στο έργο του Αισχύλου, σε μια κρύπτη, πλάι στον τάφο του Δαρείου. Στο αρχαίο αυτό κτίσμα, που λειτουργεί σαν μουσείο αλλά και σαν τόπος ιερός για τον ίδιο, η κρύπτη γίνεται ένας «πανάγιος τάφος» κι ακόμη ένας χώρος με ευρήματα κι εγκαταστάσεις μιας θεοτόκου Άτοσσας κι ενός μισού αγγέλου και προδρόμου, ενός αγγελιοφόρου που μας οδηγεί σε μια ακολουθία των παθών των Περσών. Μια τελετουργία που μοιάζει σαν μια ετήσια γιορτή κατάνυξης και μνήμης των παθών, της Άτης και της πτώσης, του πνιγμένου λυγμού, του θρήνου γι’ αυτό που κάποτε ήταν οι Πέρσες, αλλά και του Ποιητή η επωδός: «Η ματωμένη γη στο θαλασσόβρεχτονησί του Αίαντα για πάντα κράτησε αυτό που κάποτε ήταν οι Πέρσες».

Ο ηθοποιός- ιερέας βιώνει την λειτουργία του, μοιράζεται με πάθος την αναβίωση των επεισοδίων μιας άλλης Μεγάλης Εβδομάδας, μιας κατάβασης στα έγκατα της ύπαρξης του αρχαίου και μαζί του μέλλοντος ανθρώπου… Είμαστε εμείς οι Πέρσες, είμαστε πάντα εμείς που με τα τρίσκαλμα, με τα ανάλαφρα πλοία χαθήκαμε, είμαστε εμείς οι ηττημένοι, δεν είναι ο Ξέρξης που μας ρημάζει, είναι που πάντα τον ανεχόμαστε εμείς!

Συντελεστές:

Μετάφραση: Νικολέττα Φριντζήλα

Σκηνοθεσία: Φαίδων Καστρής

Videoart: Στέφανος Κοσμίδης

Φωτισμοί: Αποστόλης Τσατσάκος

Μουσική σύνθεση: Στέφανος Κοζάνης

Σκηνικά: Νίκος Δεντάκης

Κοστούμια: Δόμνα Ζαφειροπούλου

Ψιμυθίωση: Ήρα Σ. Μαγαλιού

Φωτογραφίες: Ιουλία Λαδογιάννη

Αφίσα: Βίκτωρ Μελίστας

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Διεύθυνση Παραγωγής: ΝτορίταΛουκίσσα

Παραγωγή: StageProductions – Γιώργος Σταματόπουλος

Ερμηνεύει ο Φαίδων Καστρής

INFO

Θέατρο Φούρνος

Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα

Από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 3 Φεβρουαρίου 2026

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη,στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 70΄

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τηλεφωνική αγορά εισιτηρίων-κρατήσεις: 210 646 0748

Online προπώληση:«Πέρσες» του Αισχύλου

Τιμή εισιτηρίου: 12,00 €