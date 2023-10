Η ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ανοίγει τις πόρτες της για τη χειμερινή περίοδο 2023-24, παρουσιάζοντας μία διπλή ατομική έκθεση, δύο νέων καλλιτεχνών. Πρόκειται για τις πρώτες ατομικές εκθέσεις δύο πρόσφατων αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, που έχουν ήδη δείξει αξιοθαύμαστα δείγματα δουλειάς σε πρόσφατες εκθέσεις: του Λάζαρου Φίλιππου Παπαδόπουλου, που παρουσιάζει τα έργα του υπό τον τίτλο Advanced Applauding Techniques Vol.2 και του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, υπό τον τίτλο Comments.

Η διπλή έκθεση θα ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου στον Χώρο Τέχνης της ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, στα Καλύβια Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λάζαρος Φίλιππος Παπαδόπουλος – Advanced Applauding Techniques Vol.2

Γεννημένος το 1995, ο Λάζαρος Φίλιππος Παπαδόπουλος αποφοίτησε το 2021 με άριστα από τη ΑΣΚΤ με καθηγητές τον Γιώργο Λάππα και την Αφροδίτη Λίτη. Η δουλειά του αποτελείται από γλυπτά και γλυπτικές εγκαταστάσεις μικρότερης και μεγαλύτερης κλίμακας.Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων την “Elective Affinities Education Project of Documenta 14’” (2017), “L’Artesenza Tempo Del Ritratto – the TimelessArt of Portrait” στην Ιταλική Πρεσβεία (2019), “1922-2022” στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο (2023), “Lost Memorabilities” στον εκθεσιακό χώρο στο cafe του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας (2023), στην Ομαδική έκθεση νέων καλλιτεχνών στο Costa NavarinoAgora (2023) και στην Ομαδική έκθεση γλυπτικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας (2023).

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, συνεργάστηκε με τις δομές ψυχικής υγείας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ” , όπου έπειτα εργάστηκε εθελοντικά για ένα έτος, ενώ το 2020 βραβεύτηκε στον διαγωνισμό γλυπτικής Calpak-Cicero Hellas AVETE. Μετά τη συμμετοχή του, το 2018 στο εργαστήριο Metal castingτης Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Ελσίνκι (Kuvataideakatemia) με τους Villu Jaanisoo και Christian Benefiel, δημιούργησε το δικό του καλλιτεχνικό χυτήριο, που υπό τη μορφή προσωπικού project λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια στην Αθήνα. Εκεί με ιδιοκατασκευασμένα εργαλεία, ερευνά τις γλυπτικές ποιότητες που προκύπτουν από τον πειραματισμό με τα μέταλλα. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα, όπου και συνεχίζει τις σπουδές του (MFA) στην ΑΣΚΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, στην ενότητα Advanced Applauding Techniques Vol.2 θα δούμε έργα του Λάζαρου Φίλιππου Παπαδόπουλου που προέκυψαν από την καλλιτεχνική του έρευνα σχετικά με την ανάγνωση της πραγματικότητας και το πώς αυτή διαφέρει ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες κάθε ανθρώπου. Ανάμεσα στα έργα του θα δούμε τα 16 μεγάλα μετάλλια που κοσμούν έναν ολόκληρο τοίχο, δημιουργώντας ένα νέο αξιακό σύστημα αναφορικά με την εποχή μας, τμήμα από το Airplane project με το οποίο καταθέτει τον προβληματισμό του πάνω στη σχέση του θεατή με την τέχνη και την ερμηνεία των συμβόλων, αλλά και τη μεταλλική βάρκα που πλέει πάνω σε νήματα για αργαλειό, σε ένα έργο που αντλεί έμπνευση από την Αργοναυτική Εκστρατεία.

Επίσης, θα δούμε έργα από την ενότητα έργων του «Δέηση», τα οποία και πρωτοείδαμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και μεμονωμένα έργα.

Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος – Comments

Ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1997 και αποφοίτησε με άριστα από την ΑΣΚΤ της Αθήνας με καθηγητή τον Νίκο Χαραλαμπίδη. Έχει εντρυφήσει στην καλλιτεχνική χύτευση και δουλεύει με μικτά υλικά, από readymade αντικείμενα μέχρι μέταλλο, πετρώματα και ρητίνες. Έχει συμμετάσχει στις ομαδικές εκθέσεις “LostΜemorabilites” στο καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, “14 νέοι καλλιτέχνες” στο Mataroa Gallery, “Spaceoddity”στο Metaphor Athens, “Ευεργεσία” στην ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ και “Πλαστική και χαλκοχυτική” – Εργαστήριο Γιάννη Παππά στο Μουσείο Μπενάκη. Από το 2023 εργάζεται ως βοηθός του Γαβρίλου Μιχάλη στις ειδικές καλλιτεχνικές κατασκευές και την υλικοδομική κατασκευή μεγάλων εικαστικών εγκαταστάσεων.

Η εικαστική του πρακτική εστιάζει σε καθημερινές ιστορίες και προσωπικά βιώματα. Μέσω της γλυπτικής ανάπλασής του στοχεύει στο να σχολιάσει τα βιωμένα γεγονότα και να εξάγει προβληματισμούς για τη φύση τους και την πρόσληψή τους.

Επιστρατεύοντας διαφορετικές γλυπτικές τεχνικές και χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, που συχνά έχουν συλλεχθεί από τα σκουπίδια, ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος δημιουργεί γλυπτικές εγκαταστάσεις που στοχεύουν στην οικολογική συνείδηση και την κινητοποίηση του θεατή. Έννοιες παρούσες στα έργα του είναι η ανθρωπιστική, κλιματική και ενεργειακή κρίση, αλλά και οι διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογικές μεταστροφές που προκύπτουν από την εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που μεταλλάσσει τα θεμέλια της ανθρώπινης κοινωνίας και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Η πρώτη ενότητα έργων του που θα δούμε στην έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά που σχολιάζουν την καθημερινότητα, φτιαγμένα με σκληρά υλικά (γύψο, ρυτίνες, μέταλλο). Μεταξύ αυτών, η «Πλωτή κατοικία», που μοιάζει με απάγκιο που αδυνατεί να επιτελέσει τον σκοπό του, ένας «Αστροναύτης που κατεβαίνει τη σκάλα» που παράλληλα με την πρόοδο της τεχνολογίας συντελείται και η δική του αποσύνθεση και άλλα έργα. Μία δεύτερη ενότητα έργων περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα που παρουσιάζουν μια πιθανή μελλοντική εξέλιξη όντων και αντικειμένων της εποχής μας. Παραπέμπουν σε κάτι δυστοπικό, ενώ αποτελούν την πρώτη αποτύπωση των έργων, με σκοπό σύντομα να αποκτήσουν τρισδιάστατη υπόσταση ως γλυπτά.

Πληροφορίες:

4 Νοεμβρίου 2023 – 3 Δεκεμβρίου

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-21:00

Σάββατο 11:30-14:30 και 17:00-21:00

Επιμέλεια έκθεσης: Γαβρίλος Μιχάλης

Χώρος Τέχνης Πολιτιστικής Εταιρείας Σαρωνικού ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Προκοπίου Γκίνη 5, Τ.Κ. 19010, Καλύβια Αττικής

Τ (+30) 2299 301466

Είσοδος ελεύθερη