Η Έλενα Ιωσηφίδου επανέρχεται δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single «Πες το ναι», το οποίο είναι σε μουσική και στίχους του Θάνου Λάμπρου.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο pop τραγούδι με έντονο ρυθμό, φρέσκια αισθητική και ανεβαστική διάθεση, που ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα και υπόσχεται να κερδίσει το κοινό.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, η ανερχόμενη ερμηνεύτρια, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, κερδίζει τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της ανήκει.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει ο Άλεξ Κωνσταντινίδης.

Το νέο single της Έλενας Ιωσηφίδου «Πες το ναι» κυκλοφορεί από τη Sonar Music.