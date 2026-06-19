Το νέο μυθιστόρημα της Μανίνας Ζουμπουλάκη, «Πεθαίνω για Σένα», παρουσιάζεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1, Αθήνα). Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο και τη συγγραφέα, που θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά το νέο της έργο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν

• Αθηναΐς Νέγκα, Δημοσιογράφος – Παρουσιάστρια

• Μαργαρίτα Ζωγράφου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

• Νατάσσα Κεφαλληνού, Υπεύθυνη Επικοινωνίας – Κέντρο Διοτίμα

Ανάγνωση: Γαλήνη Τσεβά, Ηθοποιός

Συντονισμός: Χριστίνα Γαλανoπούλου, Δημοσιογράφος Athens Voice

Μουσική συμμετοχή: Παντελής Αμπαζής

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το νέο βιβλίο της Μανίνας Ζουμπουλάκη «Πεθαίνω για Σένα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα που φωτίζει τη σκοτεινή πραγματικότητα της ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από μια βαθιά προσωπική και καθηλωτική αφήγηση. Με αφετηρία μια μεγάλη, σχεδόν απόλυτη αγάπη, η ηρωίδα πιστεύει πως έχει βρει το κλειδί της ευτυχίας. Όμως, εκεί που ξεκινά ο έρωτας, παραμονεύει και ο φόβος. Αγνοώντας τα πρώτα σημάδια, παρασυρμένη από την ανάγκη να πιστέψει, βιώνει σταδιακά τη μεταμόρφωση της αγάπης σε απειλή, του σπιτιού σε παγίδα.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η συγγραφέας αποτυπώνει με ευαισθησία και ένταση τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και την κακοποίηση, αναδεικνύοντας τη σιωπή, την άρνηση και τον εγκλωβισμό που βιώνουν τόσοι άνθρωποι.

Ένα συγκλονιστικό και απόλυτα επίκαιρο βιβλίο για τη δύναμη της συνειδητοποίησης, το θάρρος της επιλογής και την απόφαση να σπάσει ο κύκλος της βίας πριν να είναι πολύ αργά.

Η Μανίνα Ζουμπουλάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα και γράφει από τα 10. Σπούδασε στην Αμερική Ιστορία της Τέχνης και Σωματική Αγωγή. Γράφει στα περιοδικά από την αρχή της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή. Έχει μεταφράσει αρκετά βιβλία και έχει δουλέψει στο ραδιόφωνο ως παραγωγός.

Έχει γράψει επίσης σενάρια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν τα βιβλία της Πώς να γράψεις, Ευτυχία, Φερμουάρ, Αόρατα Κορίτσια, Κάτι μου κρύβεις, Άκουσέ με, Μη φοβάσαι και Το [σχεδόν] ημερολόγιο μιας 82χρονης. Ζει στην Αθήνα και έχει τρία παιδιά.