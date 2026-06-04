Θλίψη στον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μαρζάν Σατραπί, της Γαλλοϊρανής δημιουργού που σημάδεψε τη σύγχρονη εικονογραφημένη αφήγηση με το εμβληματικό έργο «Περσέπολις». Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP.

Η Σατραπί έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά έργα της και τη μεταφορά του «Περσέπολις» στον κινηματογράφο, ένα έργο που ανέδειξε με ευαισθησία και δύναμη τις προσωπικές της εμπειρίες από το Ιράν της μετα-επαναστατικής περιόδου. Στις σελίδες του αφηγείται τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στην Τεχεράνη, τις κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που βίωσε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, καθώς και την αναγκαστική αναχώρησή της για την Ευρώπη, όπου ξεκίνησε μια νέα ζωή στην εξορία.

Γνωστή για τη σταθερή και δημόσια κριτική της απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, η Σατραπί εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006, διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία που συνδύαζε την προσωπική μαρτυρία με τον πολιτικό στοχασμό.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της συνδέεται με τη βαθιά οδύνη που βίωσε μετά την απώλεια του συζύγου της, Ματίας Ρίπα, παραγωγού, ηθοποιού και σεναριογράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 8 Απριλίου 2025. «Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Με το έργο και τη δημόσια παρουσία της, η Μαρζάν Σατραπί άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή πολιτιστική σκηνή, μετατρέποντας την προσωπική της ιστορία σε μια οικουμενική αφήγηση για την ελευθερία, την ταυτότητα και την ανθρώπινη αντοχή.