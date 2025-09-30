Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη, «μια από τις σημαντικότερες μεταφράστριες του θεάτρου και της λογοτεχνίας από την αγγλική γλώσσα, της οποίας το πλούσιο και αξιόλογο έργο αποτυπώνεται σε πολλές και εξαιρετικές μεταφράσεις έργων κλασικών και σύγχρονων θεατρικών συγγραφέων»

Η Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη -αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΘΒΕ- υπηρέτησε τη μετάφραση με ευαισθησία, ακρίβεια και βαθιά γνώση τόσο της γλώσσας όσο και του θεατρικού λόγου. Οι μεταφράσεις της αποτέλεσαν πολύτιμα εργαλεία για σκηνοθέτες, ηθοποιούς και θιάσους, δίνοντας φωνή σε εμβληματικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Από τον Σαίξπηρ και τον Τσέχωφ, έως τον Μάμετ, την Τσέριλ Στρέιντ, τον Πίντερ και πολλούς ακόμη.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε μεταφράσει μυθιστορήματα και διηγήματα των Τζ. Κόνραντ, Τ. Καρλάιλ, Π. Μπόουλς, Τ. Μπόουλς, Τ. Ντίκενς, Β.Σ. Νάιπουλ. Για το θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση έργα των: Ο. Σαίξπηρ, Κ. Μάρλοου, Τ. Γουέμπστερ, Τ. Ότγουεϊ, Τζ.Γ κ.Μπάυρον, Ε. Άλμπυ, Ε. Γουόλς, Α.Ρ. Γκέρνυ, Τίμπερλέικ Γουερτενμπέικερ, Ο.Μ. Γέιτς , Α. Έικμπορν, Σ. Ο’Κέιζυ, Τ. Κούσνερ, Μ. Κριμπ, Ντ. Κέλλυ, Ν. Λαμπιούτ, Μ. Μακντόνα, Σ. Μπέκετ, Σ. Μπέρκοφ, Ε .Μποντ, Κ. Ντουράγκ, Τ. Ουίλιαμς, Χ. Πίντερ, Μ. Ρέιβενχιλ, Ν. Σίλβερ, Ντ. Στόρεϊ, Τζ. Τάναχιλ, Κάρυλ Τσέρτσιλ, Μ .Φρέιν, Μπεθ Χένλυ κ.α. Είχε συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ, το Θέατρο Τέχνης, το Θέατρο του Νότου, τον Θ.Ο. Κύπρου, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καλαμάτας, Ρούμελης και Βέροιας, την Πειραματική Σκηνή Τέχνης Θεσσαλονίκης, την Ε.Θ.Α. Λεμεσού και με πολλά άλλα θεατρικά σχήματα και ομάδες.

Από το 2002 έως το 2012 δίδασκε θεατρική μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (ΕΚΕΜΕΛ). Είχε επίσης δώσει σειρά σεμιναρίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

Διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (2001-2006), και αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΙΤΙ- world wide) (2008- 2012).

Συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε 7 παραγωγές:

* «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Σκηνοθεσία: Εύης Γαβριηλίδης (2000)

* «Λυτρωμένοι» του Έντουαρντ Μποντ. Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζηβανός (2001)

* «Τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Σκηνοθεσία: Σταύρος Ντουφεξής (2002)

* «Αρκαδία» του Τομ Στόππαρντ. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης (2004

* «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίπξηρ. Σκηνοθεσία: Πέρης Μιχαηλίδης (2006)

* «Πουπουλένιος» του Μάρτιν Μακ Ντόνα. Σκηνοθεσία: Μαίρη Ανδρέου (2021)

* «Γυρισμός» του Χάρολντ Πίντερ. Σκηνοθεσία: Πέρης Μιχαηλίδης (2024)