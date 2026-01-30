Η Γαλλολιβανέζα ποιήτρια και μυθιστοριογράφος Βενούς Χουρί-Γκατά, που είχε λάβει μεταξύ άλλων το περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ για ποιητικό έργο, απεβίωσε την Τετάρτη (28/1) σε ηλικία 88 ετών στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός εκδοτικός οίκος Mercure.

Αυτή η «μεγάλη φυσιογνωμία των γαλλόφωνων γραμμάτων», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, είχε γεννηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 1937 στον Λίβανο, τον οποίο εγκατέλειψε για το Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Δημοσίευσε αρκετά μυθιστορήματα με θέματα κυρίως την εξορία και την κατάσταση των γυναικών, μεταξύ των οποίων το «Sept pierres pour la femme adultère» (“Επτά πέτρες για τη μοιχαλίδα”, στα ελληνικά κυκλοφόρησε το 2008 από τις εκδόσεις Λιβάνη) και «Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga».

Η Βενούς Χουρί-Γκατά εξέδωσε επίσης μια τριανταριά ποιητικές συλλογές, όπως οι «Fables pour un peuple d’argile» και «Demande à l’obscurité». Για το έργο της, που έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, έλαβε το Μεγάλο Βραβείο Ποίησης της Γαλλικής Ακαδημίας το 2009. Έλαβε επίσης το βραβείο Γκονκούρ ποίησης το 2011 για το Où vont les arbres?».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ