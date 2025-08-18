Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα, σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης, μέσω ανάρτησης του στο Instagram, όπου ανέφερε: «Πέθανε η Ελένη Καρπέτα»!

Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του ΚΘΒΕ.

«Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν το γράφουν ούτε το αναφέρουν στα αφιερώματα, για το συγκεκριμένο θέατρο ή τέλος πάντων το περνάνε στα ψιλά γράμματα:

Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν, ίδρυσε το Θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

Ο Ευδόκιμος Τσολακίδης συνόδευσε τη δημοσίευσή του, με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της Ελένης Καρπέτα.

Η διαδρομή της Έλενας Καρπέτα

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στη Χιλιαδού Φθιώτιδας και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1971, ίδρυσε το Θεάτρο Στοά, μαζί με τον ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου, όπου ανέβηκαν πλήθος έργων.

Το 1974, αποχώρησε από το Θέατρο Στοά και συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου έπαιξε και σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις.

Από το 1974 μέχρι το 1986, δίδαξε υποκριτική στο ΚΘΒΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.