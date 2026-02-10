Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός, Μάγδα Λέκκα. Είχε αξιόλογη παρουσία στη θεατρική σκηνή και, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών, ενώ είχε συμμετάσχει επίσης σε guest ρόλο στη σειρά, Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Σπύρο Μπιμπίλα.

«Αντίο γλυκειά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη.

Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο , τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας… Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που της γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους… Γι αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί…Αχ… πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα….».

