Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ, όπως γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

Η Μπαγιέ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του γαλλικού κινηματογράφου, έχοντας τιμηθεί με τέσσερα βραβεία Σεζάρ για τις ερμηνείες της σε κινηματογραφικές παραγωγές που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή έβδομη τέχνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η ηθοποιός, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, «πέθανε το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy».

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της, η Ναταλί Μπαγιέ είχε συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων οι Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Λίγα λόγια για τη σημαντική ηθοποιό

Γεννημένη το 1948, ξεκίνησε την καριέρα της με σπουδές χορού πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική. Κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό κοινού και κριτικών, έχοντας στο ενεργητικό της 4 βραβεία Σεζάρ. Πρόκειται για τις ταινίες Every Man for Himself (1980), Strange Affair (1981), La Balance (1982) και The Young Lieutenant (2005).

Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες, ενώ έγινε γνωστή και στο ευρύ διεθνές κοινό μέσα από τις ταινίες «Πιάσε με αν μπορείς» (Catch Me If You Can, 2002), όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην επιτυχία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Η Επιστροφή του Μαρτίν Γκερ» (Le Retour de Martin Guerre), δίπλα στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ και «Υψηλή Ραπτική» (Haute Couture, 2021), μία από τις πρόσφατες πρωταγωνιστικές της εμφανίσεις, όπου υποδύθηκε μια έμπειρη σχεδιάστρια του οίκου Dior.

Προσωπική Ζωή

Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε μια πολύ γνωστή σχέση με τον θρύλο της γαλλικής μουσικής, Τζόνι Χάλιντεϊ, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, Λόρα Σμετ, η οποία ακολουθεί επίσης καριέρα ηθοποιού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ