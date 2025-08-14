Η ηθοποιός που χάρισε αμέτρητα χαμόγελα με τον διπλό της ρόλο ως «Ρίτσα» και «Μάρθα» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Στο Παρά Πέντε», πέθανε. Η Πόπη Χριστοδούλου έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη γέλιου σε όλους.

Την είδηση του θανάτου της, που σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ανακοίνωσε η στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Γιούλη Ηλιοπούλου, η οποία σε μια συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε προσωπικές μνήμες, γράφοντας: «Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, δεν πρόλαβα να σου πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μας όλα τα χρόνια…. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το Παρά πέντε, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ».