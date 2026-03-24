Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, η Βάλερι Πέριν, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στο σπίτι της στο Beverly Hills. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή στενός της άνθρωπος, ενώ έγινε επίσης γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον.

Η ηθοποιός ξεχώρισε για την πορεία της στον αμερικανικό κινηματογράφο των δεκαετιών του ’70 και του ’80, με κορυφαία στιγμή την ερμηνεία της στην ταινία Lenny του Bob Fosse, δίπλα στον Ντάστιν Χόφμαν. Για τον ρόλο της ως Honey Bruce, τιμήθηκε με βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου.

Στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις ταινίες Superman και Superman II, όπου υποδύθηκε τη Miss Teschmacher, σύντροφο του Lex Luthor, δίπλα στους Κρίστοφερ Ριβ και Τζιν Χάκμαν.

Η καριέρα της είχε ξεκινήσει από το Λας Βέγκας, προτού περάσει στον κινηματογράφο με το Slaughterhouse-Five του George Roy Hill.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, όπως το «The Last American Hero» με τον Τζεφ Μπρίτζες, το «The Electric Horseman» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και το «The Border» με τον Τζακ Νίκολσον, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και στο «What Women Want» της Nancy Meyers.

Η Βάλερι Πέριν υπήρξε μια χαρακτηριστική μορφή του Χόλιγουντ, συνδέοντας το New Hollywood με τη μαζική ποπ κουλτούρα των μεγάλων στούντιο. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας τη δική της μάχη με την ασθένεια.