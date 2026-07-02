Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Ιουλίου στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941 και αποφοίτησε από τη Σχολή Κατσέλη. Στα πρώτα βήματα της καριέρας της συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας για τρία χρόνια σε διεθνείς περιοδείες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Η αναγνωρισιμότητά της αυξήθηκε μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο θέατρο. Μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εμφανίστηκε και στις κινηματογραφικές ταινίες «Ένα Αστείο Κορίτσι», «Η Κόρη του Ήλιου» και «Σ’ Αγαπώ», ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους κωμικούς της εποχής.

Τη μεγάλη αναγνώριση από το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά της ΥΕΝΕΔ «Ημερολόγιο ενός θυρωρού» του Κώστα Πρετεντέρη, όπου υποδύθηκε τη «Μαργαρίτα», γνωστή και με το παρατσούκλι «Κοτσιδάκι», λόγω της χαρακτηριστικής κόμης της. Ενσάρκωσε μια νεαρή χωριατοπούλα που έφτασε για πρώτη φορά στην Αθήνα, κυνηγώντας το όνειρο της «μεγάλης ζωής», ένας ρόλος που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους τηλεθεατές και την καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού.

Την πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραγωγές δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού σινεμά.

Στη φιλμογραφία της ξεχωρίζουν οι ταινίες «Η Λεωφόρος του Μίσους» (1968), «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» (1969), «Ορατότης Μηδέν» (1970), «Ένα Αστείο Κορίτσι» (1970), «Σ’ Αγαπώ» (1971), «Η Κόρη του Ήλιου» (1971), «Και ξανά προς τη δόξα τραβά» (1980), «Τροχονόμος… Βαρβάρα» (1981), «Θανάσης, ο αισιόδοξος» (1989) και «Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα» (1993).

Παράλληλα, είχε συνεχή παρουσία στο θέατρο, ενώ συμμετείχε και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ, όπως οι «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι» και «Η γειτονιά μας». Τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε επίσης σε βιντεοταινίες, ενώ τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε στη σειρά «Οι Φρουροί της Αχαΐας» του Mega.

Ακόμη, συμμετείχε το 2005 στη σειρά του ANT1 “Θα βρεις τον δάσκαλό σου”, όπου υποδύθηκε την Καίτη, τη μητέρα της Μάγδας (Σοφίας Παυλίδου)

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, συμμετέχοντας σε έργα και σειρές που σημάδεψαν την ιστορία της ελληνικής ψυχαγωγίας.