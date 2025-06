Έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Βάλερι Μαχάφεϊ, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από χρόνια νόσο όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της, Τζίλιαν Ρόσκο.

Η καριέρα της διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η Μαχάφεϊ ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές Desperate Housewives, Young Sheldon και Northern Exposure.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο σύζυγός της, ηθοποιός Τζόζεφ Κελ, ο οποίος είπε στο Variety: «Έχασα τον έρωτα της ζωής μου και η Αμερική έχασε μία από τις πιο αγαπητές της ηθοποιούς. Θα μας λείψει πολύ».

Γεννημένη στην Ινδονησία από Καναδή μητέρα και Τεξανό πατέρα, η Μαχάφεϊ ξεκίνησε την καριέρα της πρωταγωνιστώντας στη ημερήσια σαπουνόπερα του NBC The Doctors, για την οποία το 1980 ήταν υποψήφια για το Daytime Emmy Award για τον εξαιρετικό δεύτερο γυναικείο ρόλο σε δραματική σειρά.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Emmy, ενώ το 1992 κατέκτησε το βραβείο για τη συγκλονιστική της ερμηνεία ως «Ίβ» στη σειρά Northern Exposure.

Ακολούθησαν εμβληματικοί ρόλοι όπως της Άλμα Χοτζ στις Desperate Housewives, της δασκάλας Βικτόρια ΜακΕλρόι στο Young Sheldon, και εμφανίσεις σε σειρές όπως Law & Order SVU, CSI, Frasier, Dead to Me και Echo 3. Η πιο πρόσφατη δουλειά της ήταν η ταινία The 8th Day, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.