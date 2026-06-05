Η διακεκριμένη αρχαιολόγος Κατερίνα Ρωμιοπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα ανεκτίμητο επιστημονικό και πολιτιστικό έργο. Υπήρξε μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής αρχαιολογικής κοινότητας, συνδέοντας άρρηκτα το όνομά της με μερικούς από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Μια ζωή αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά

Γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη, σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ελβετία και τη Γερμανία. Από το 1959, όταν και εντάχθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπηρέτησε την Αρχαιολογική Υπηρεσία επί δεκαετίες με συνέπεια και αφοσίωση.

Κατά τη μακρά επαγγελματική της πορεία, ανέλαβε καίριες θέσεις ευθύνης:

Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Ισόβιο μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Η Κατερίνα Ρωμιοπούλου συμμετείχε σε εμβληματικές ανασκαφικές έρευνες σε αρχαιολογικούς χώρους μείζονος σημασίας, όπως η Πέλλα, η Θάσος, η Αμφίπολη και οι Φίλιπποι.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Λίνας Μενδώνη

Με αφορμή την απώλεια της σπουδαίας αρχαιολόγου, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, εξαίροντας την προσωπικότητα και την επιστημονική διαδρομή της εκλιπούσας. «Η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπήρξε μια σπουδαία μορφή της ελληνικής αρχαιολογίας, με μακρόχρονη, συνεπή και εξαιρετικά γόνιμη προσφορά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Η βαθιά επιστημονική της κατάρτιση, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις της και στο συνολικό της έργο, σε συνδυασμό με το διοικητικό της κύρος, αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον χώρο της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής διαχείρισης.»

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η οποία διέγραψε πολύχρονη και γόνιμη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με στιβαρές σπουδές στην Ελλάδα, την Ελβετία και τη Γερμανία, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε επί 36 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Πολιτισμού, χρηματίζοντας διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Σε όλες τις θέσεις από τις οποίες διήλθε, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια. Τη βαθιά επιστημονική της γνώση, την πιστοποιούν οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις της. Από την πολύχρονη γνωριμία μας κρατώ την ανάμνηση της επιστήμονος, που δεν δίσταζε να διατυπώσει τη γνώμη της. Στους οικείους της, τους συναδέλφους και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».