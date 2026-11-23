Έφυγε από τη ζωή η Λιάνα Σκουρλή, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου «Φίλοι Μαρία Κάλλας», ιδρύτρια του Σωματείου και η γυναίκα που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στον αγώνα για τη δημιουργία του Μουσείου Μαρία Κάλλας, καθώς και στην προβολή του έργου και της ελληνικότητας της σπουδαίας Ελληνίδας υψιφώνου.

Γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρχικά ασχολήθηκε με τη διπλωματία, την οποία εγκατέλειψε προκειμένου να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην Τέχνη. Από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των εικαστικών, διαγράφοντας μια μακρά και σημαντική πορεία.

Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», αναπτύσσοντας και σημαντική κοινωνική δράση.

Η Λιάνα Σκουρλή υπήρξε μια γυναίκα με βαθιά αγάπη και πάθος για την τέχνη, ανήσυχο πνεύμα, έντονο ταμπεραμέντο, ζωντάνια και νεανική ορμή. Με προσωπική πρωτοβουλία ίδρυσε το Σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας» και αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας και στη διατήρηση της μνήμης της.

Η προσφορά της στην Τέχνη, στον πολιτισμό και στην προσπάθεια δημιουργίας του Μουσείου Μαρία Κάλλας αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδρομής και της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω της.