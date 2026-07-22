Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, έμενε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Με μια πορεία που διήρκεσε δεκαετίες, η μεγάλη τραγουδίστρια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, ερμηνεύοντας επιτυχίες που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών.

Αν ζητούσες από κάποιον να σου περιγράψει τη Μαίρη Λίντα, μάλλον θα σου μιλούσε για εκείνο το κορίτσι με το λαμπερό χαμόγελο που γέμιζε την οθόνη δίπλα στον Μανώλη Χιώτη. Η αλήθεια όμως είναι πως πίσω από τους προβολείς, τα χειροκροτήματα και τα τραγούδια που ξέρουμε όλοι απέξω, κρύβεται μια γυναίκα που χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για την τέχνη της.

Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και συνέχισε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, ώσπου η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη άλλαξε για πάντα την πορεία της. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα της δεκαετίας του ’60, ενώ υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή για περίπου δέκα χρόνια. Μαζί εμφανίστηκαν σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κατακτώντας το κοινό με τη χημεία και τις ερμηνείες τους.

Αργότερα, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, λέγοντας: «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».

Το 1961, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, κέρδισε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Η πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία έγινε με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι», σηματοδοτώντας την αρχή μιας λαμπρής πορείας.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του ζεύγους συγκαταλέγονταν ο Άντονι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας, γεγονός που αποδεικνύει την απήχηση και τη λάμψη τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε σημείο αναφοράς για πολλές νεότερες τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη, με τις οποίες συνεργάστηκε σε διάφορες περιόδους.

Δισκογραφία και μεγάλες επιτυχίες

Εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει δεκάδες επιτυχίες που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα: «Δε θέλω πια να ξαναρθείς», «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Απαγωγή», «Αφού το θες», «Μαρία τσιγγάνα», «Πάρε το δάκρυ μου» και δεκάδες ακόμη τραγούδια που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών.

Η φωνή της, χαρακτηριστική και συγκινητική, παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής μας κληρονομιάς. Η Μαίρη Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων.

Η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή

Παρότι αποσύρθηκε σταδιακά από τη νυχτερινή διασκέδαση, η Μαίρη Λίντα δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι. Οι τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της ήταν δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου στο «Νεφέλη» τη σεζόν 1996-1997, στη Γλυκερία στο «Χάραμα» τη σεζόν 2002-2003 και, τέλος, στο πλευρό της Άννας Βίσση στο Rex τη σεζόν 2011-2012, όπου αποθεώθηκε από το κοινό.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο Σπύρος Σίγουρος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκορπίζοντας βαθιά συγκίνηση σε όσους αγάπησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.