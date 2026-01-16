Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα σε ηλικία 92 ετών. Την είδηση του θανάτου της έκαναν γνωστή μέλη της οικογένειάς της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα, υπήρξε μια από τις πιο δραστήριες και πολυδιάστατες μορφές του ελληνικού θεάτρου.

Εκλεκτή ηθοποιός, συγγραφέας και στιχουργός, η πολυσχιδής Μέλπω Ζαρόκωστα διέπρεψε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία, και έγινε αναπόσπαστο μέρος της χρυσής φουρνιάς του ελληνικού σινεμά.

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933. Κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα και της Δέσποινας Σπυροπούλου, έδειξε από νωρίς την αγάπη της για την τέχνη και τη δημιουργία.

Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για ένα χρόνο και στη συνέχεια στην μακρινή Αυστραλία. Σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και συνέχισε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία, την υποκριτική και το σενάριο στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών του Canendale. Έπειτα από μια σύντομη παραμονή της στο Λονδίνο για ένα έτος, επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα το 1958, σε ηλικία 25 ετών.

Το θέατρο

Η πρώτη της επαφή με το θεατρικό σανίδι ήρθε στο Σίδνεϊ, συμμετέχοντας στην παράσταση «Lace on Her Petticoat» του Metropolitan Theatre. Η ερμηνεία της ήταν εξαιρετική, σύμφωνα με την γαλλόφωνη εφημερίδα Le Courrier Australien, ενώ η εφημερίδα The Sydney Morning Herald υποστήριξε ότι «Η δις Ζαρόκωστα, μια ευαίσθητη νεαρή ηθοποιός, είχε ένα σπάνιο χάρισμα πάθους».

Λίγους μήνες αργότερα, υποδύθηκε την «Αντιγόνη» στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ζαν Ανουίγ, μια μοντέρνα εκδοχή της γνωστής αρχαίας τραγωδίας. Τον Φεβρουάριο του 1954, υποδύθηκε την Μιράντα στην «Καταιγίδα» του Σαίξπηρ, ενώ λίγους μήνες αργότερα πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο «Dark Secret» του Αυστραλού θεατρικού συγγραφέα Τζον Γουάτσον.

Το 1957, θα βρεθεί στο Λονδίνο, μαζί με τον σύζυγό της, μεταφράζοντας και διασκευάζοντας ραδιοφωνικά έργα. Ένα χρόνο αργότερα, με αφορμή τον θάνατο της πολυαγαπημένης της γιαγιάς, θα επιστρέψει στην Ελλάδα και δεν θα ξαναφύγει ποτέ. Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή της, θα ξεκινήσει και η συνεργασία της με το θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, συμμετέχοντας σε εκλεκτές παραστάσεις. Η πορεία της στο ελληνικό θέατρο ήταν αξιόλογη, αλλά ο κινηματογράφος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της καριέρας της. Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση ήταν το 2012, στο έργο «Τρεις Κολασμένες Ιστορίες», που αφορά τρία μονόπρακτα που έγραψε η ίδια και παρουσίασε στην σκηνή του Πυρήνα από την ομάδα «Υστερόγραφο».

Η συγγραφική της προσφορά στο θέατρο ήταν εξίσου σημαντική, με θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν με επιτυχία, όπως «Φροντιστήριο Γυναικών», «Ερωτοκαβγάδες», «Δυο Γυναίκες Ένας Άντρας», «Δυο Κοπέλες Μόνες» και άλλα, ενώ έχει μεταφράσει πάνω από 150 έργα.

Παράλληλα, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων το 1960, είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Στιχουργών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού «ΘΕΣΠΙΣ» και ιδρυτικό μέλος του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού».