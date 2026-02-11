Η διακεκριμένη τσελίστα Αγχάραντ Γκρήφιθ, μόνιμο μέλος της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για πάνω από 25 χρόνια, απεβίωσε σήμερα (10/2), σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Η Αγχάραντ Γκρήφιθ (Angharad Griffith), γεννημένη στην Ουαλία, ξεκίνησε τσέλο στο Μόναχο, ενώ συνέχισε σπουδές στο Διεθνές Κέντρο Τσέλου της Σκοτίας και στη Βασιλική Ακαδημία. Από το 1983 ζούσε στην Ελλάδα, όπου και πήρε το δίπλωμά της με άριστα παμψηφεί και διάκριση από τον Ελευθέριο Παπασταύρου. Το 2000 έγινε μέλος της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επιπλέον, συμμετείχε σε σύνολα μουσικής δωματίου, ενώ έδινε συναυλίες συστηματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με ανακοίνωσή τους, η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκφράζουν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.