Έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας, Ιωάννα Καρατζαφέρη στα 97 της. Γεννημένη το 1929 στην Καλαμάτα, πραγματοποίησε θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στο Λουντ της Σουηδίας.
Έχει συγγράψει μυθιστορήματα και διηγήματα, ενώ έχει μεταφράσει και πολλά κείμενα ξένων συγγραφέων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε λάβει το Βραβείο Λουντέμη, αποτελούσε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και είχε λάβει το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963.
Τα πιο σημαντικά της έργα είναι τα εξής:
Μυθιστορήματα
- Επιπλωμένα δωμάτια, 1962
- Το χαμένο κουμπί, 1977
- Μπαζαγιάζι, 1978
- Τα κορίτσια του Ερεχθείου, 1981
- Τέσσερις Πολωνέζες 1982
- Οι δύο τελευταίοι, 1983
- Καφενείον ο τέταρτος κόσμος, 1984
- Ζευγάρια της Αθήνας, 1985
- Οι έφηβοι του Κολωνού, 1987
- Η ώρα του λύκου, 1990
- Εσθέρ, 1991
Διηγήματα
- Η ζωή σε τέσσερις πράξεις, 1964
- Ιστορίες για άντρες, 1980
- Χωρισμένοι στα δυο, 1988
Παιδικά
- Μια διπλή παιδική ιστορία, 1980
- Ένα πιάνο με φτερά, 1985
Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ
Με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχαιρετά την συγγραφέα Ιωάννα Καρατζαφέρη.
«Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας, ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε, με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο, ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο.
Η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών, και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία.
Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που «ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι» με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματά της στον «Ριζοσπάστη» και στο συγγραφικό της έργο», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους της», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.