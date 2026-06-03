Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της τραγουδίστριας Έλενας Ιωάννου. Την απώλειά της γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τον ξαφνικό χαμό της καλλιτέχνιδας, αναφέροντας ότι υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή φίλη και δημιουργική παρουσία στον χώρο της μουσικής. Παράλληλα, στάθηκε στον πόνο που βιώνει ο σύντροφός της, Ιωάννης Σαμαρτζής, συνάδελφος και φίλος του.

Όπως ενημέρωσε, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Δερβένι Κορινθίας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα της πουν το τελευταίο αντίο. Στην ανάρτησή του θυμήθηκε τη ζεστή φιλοξενία και το χαμόγελο με το οποίο υποδεχόταν πάντα όσους τη γνώριζαν, τονίζοντας τη διαρκή στήριξή της στις δράσεις που αφορούσαν τους ηθοποιούς.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στα social media:

«Αντίο αγαπημένη μας φίλη… Η Έλενα Ιωάννου η αγαπημένη μας φίλη και τόσο δημιουργική τραγουδίστρια ταξίδεψε ξαφνικά για άλλους κόσμους αφήνοντας τον λατρεμένο της σύντροφο τον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο Ιωάννη Σαμαρτζή πίσω… Αύριο θα την αποχαιρετήσουμε από το Δερβένι Κορινθίας στις 11πμ. Καλό ταξίδι Έλενα που πάντα μας υποδεχόσουν στο Ίχνος με χαμόγελο και πότε δεν έλειψες από κάθε τι που κάναμε για τους ηθοποιούς».

Το μήνυμα του Ιωάννη Σαμαρτζή, συντρόφου της Έλενας Ιωάννου

«Με βαθιά θλίψη και αβάσταχτο πόνο αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Έλενα Ιωάννου (Παπαδάκη), μια ξεχωριστή γυναίκα που με τη φωνή, το χαμόγελο, την καλοσύνη και την αγάπη της άγγιξε αμέτρητες καρδιές.

Η Έλενα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Ήταν ένας άνθρωπος που σκόρπιζε φως, δύναμη και συγκίνηση όπου κι αν βρισκόταν. Άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όλων όσοι είχαν την ευλογία να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί της ή απλώς να τη θαυμάσουν. Αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, (ώρα 11.00) συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την αγάπησαν θα τη συνοδεύσουμε στην τελευταία της κατοικία, στο Δερβένι Κορινθίας, για να της πούμε το τελευταίο “αντίο”».

Έλενα Ιωάννου «Εγώ και εσύ»