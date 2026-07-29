Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαίρη Νταλμάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακρά πορεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου. Τη δεκαετία του ’70 και του ’80 μεσουράνησε στην Ιερά Οδό και στις λαϊκές πίστες της παραλιακής.

Γεννημένη το 1946 στον Πειραιά, η Μαίρη Νταλμάς δραστηριοποιήθηκε έντονα στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ερμηνεύοντας λαϊκά τραγούδια και συνεργαζόμενη με σημαντικούς εκπροσώπους του είδους, μεταξύ των οποίων και ο Πέτρος Αναγνωστάκης.

Παράλληλα, συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές, ερμηνεύοντας τραγούδια στις ταινίες «Το τεμπελόσκυλο» (1963), «Ένα παιδί χωρίς όνομα» (1964), «Αθήνα ώρα δώδεκα» (1964), «Είναι μεγάλος ο καημός» (1964) και «Μην αδικήσεις ορφανή» (1966).

Η καλλιτεχνική της παρουσία επεκτάθηκε και στο θέατρο, με συμμετοχές σε επιθεωρήσεις και παραστάσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η επιθεώρηση «Τα σαγόνια της εφορίας», που ανέβηκε στο θέατρο Λουζιτάνια τη θεατρική περίοδο 1978–1979.

Η δισκογραφική της πορεία περιλαμβάνει επίσης τις κυκλοφορίες «Ε! Όχι… Δα…» (1986) και «Ξεφάντωμα με τη Μαίρη Νταλμάς» (1990), που αποτελούν μέρος της καλλιτεχνικής της παρακαταθήκης.

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