Την τελευταία της πνοή άφησε η αγαπημένη τραγουδίστρια Κλάουντια Ντελμέρ, νικημένη από τον καρκίνο του παγκρέατος. Η πολωνικής καταγωγής καλλιτέχνιδα, που είχε επιλέξει τη Μεσσηνία ως μόνιμο τόπο κατοικίας για την εξαμελή οικογένειά της, άφησε πίσω της πλούσιο έργο. Με σπουδές στη Νέα Υόρκη και αξιοσημείωτες συνεργασίες στην ελληνική δισκογραφία —μεταξύ των οποίων και αυτή με τον Μίμη Πλέσσα— η Ντελμέρ ξεχώρισε για το ταλέντο και το ήθος της.»

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Facebook ο σύντροφός της, Λαυρέντης Χωραΐτης, ο οποίος την αποχαιρέτησε γράφοντας:

«Τα χαράματα της Παρασκευής, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδωσε με κάθε κύτταρό της, η Klaudia πέρασε στο Φως. Στο σύντομο πέρασμά της πάνω σε αυτόν τον κόσμο υπηρέτησε ακούραστα την αρμονία και την ομορφιά με τα τραγούδια και τις φωτογραφίες της.

Μητέρα, σύζυγος, καλλιτέχνης και πολίτης του κόσμου, η Klaudia Delmer γεννήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, μεγάλωσε στη Μαδρίτη και σπούδασε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε την ελληνική μουσική και την ακολούθησε μέχρι εδώ.

Εδώ δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola, σε μουσική Μανώλη Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα, και ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Το μεγαλύτερο έργο της ζωής της όμως ήταν τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας, που της χάρισαν στιγμές ανείπωτης ευτυχίας, όπως η ίδια έλεγε.

Όσο για μένα, έζησα 18 χρόνια με την Klaudia. 18 χρόνια περισσότερα από όσα μου άξιζαν. Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ μου, προικισμένη με την πιο ευγενική και ευαίσθητη ψυχή. Συντονισμένη με την ουσία της ύπαρξης, ήξερε πάντα τι ήταν σημαντικό και τι όχι. Η ζωή μαζί της ήταν πάντα εύκολη, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε σχέση, χωρίς εντάσεις, εγωισμούς και ταλαιπωρίες.

Εις το επανιδείν αγαπημένη μου. Χίλια χρόνια δεν θα μου έφταναν να σε χορτάσω, αλλά ακόμα και λίγες μέρες μαζί σου φτάνουν να με χορτάσουν για χίλια χρόνια.

Θα τη συνοδεύσουμε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη, και κατά την επιθυμία της, θα ταφεί στο κοιμητήριο Πετροχωρίου, δίπλα στη μικρή παραλία που τόσο της άρεσε να περπατάει. Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στο ίδρυμα Θάλπος».