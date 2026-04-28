Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την είδηση κοινοποίησε η Ναταλία Ρασούλη, κόρη του Μανώλη Ρασούλη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου της.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Ρασούλη:

«Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωϋσόγλου δεν είναι πια μαζί μας.

Αδύνατον να το πιστέψω!!

Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει.

Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό!

Τι φωνή!

Τι πιάνο έπαιζε!

Τι ταλαντούχο πλάσμα!

Είχε μια έντονη πολιτικοκοινωνική προσωπικότητα.

Διαφωνήσαμε σε πολλά.

Τι σημασία έχει;

Αυτή τη στιγμή, την ιερή στιγμή, κατακλύζομαι από άφατη στενοχώρια γι’ αυτό το μαγικό πλάσμα.

Αλλά νιώθω και θυμό!

Θυμό, γιατί αυτή η τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Γιατί κάνουμε σταρ, και viral και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, καλλιτέχνες με το 1/10 του ταλέντου της, και δεν γίνονται γνωστοί καλλιτέχνες- δυναμίτες.

Αυτό ΔΕΝ το δέχομαι!

Και η Νατάσα Μωϋσόγλου ήταν πραγματικά δυναμίτης!

Χάσαμε μια σπουδαία καλλιτέχνη!

Καλό σου ταξίδι Νατάσα!…

Τραγούδα για τους αγγέλους.

Εμείς εδώ δεν σου αξίζαμε…», έγραψε η Ναταλία Ρασούλη χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας.