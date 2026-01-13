Έφυγε από τη ζωή, την Τρίτη (13/1) η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη. Ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στη μικρή εκκλησία στη διασταύρωση Θηβών και Πέτρου Ράλλη, ενώ η ταφή θα γίνει στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας στις 12:45.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η κόρη της μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, σημειώνοντας: «Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνω ότι η αγαπημένη μας Βασούλα μας δεν θα γυρίσει πίσω… Ο Θεός την πήρε στην αγκαλιά του… Η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12:45. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου».

Η Μεσσηνέζη έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία το 1969 με το τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους του Κώστα Καρυωτάκη, σηματοδοτώντας την αρχή της συνεργασίας της με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Ακολούθησαν προσωπικοί δίσκοι και singles, όπως τα «Καλώς ή Κακώς» και «Και Χαιρετισμούς Σε Κανένα».

Η καριέρα της ξεκίνησε στον χώρο της έντεχνης μουσικής, αλλά σταδιακά στράφηκε στο λαϊκό ρεπερτόριο, διατηρώντας πάντα ξεχωριστή φωνητική παρουσία σε ηχογραφήσεις που άφησαν στίγμα στην ελληνική μουσική.

Τα τελευταία χρόνια παρέμεινε ενεργή, κυκλοφορώντας νέα τραγούδια το 2024, όπως τα «Μέτρα τα λάθη», «Τα θες δικά σου» και «Ακάλυπτη επιταγή». Παράλληλα συμμετείχε ως φωνή σε συνεργασίες και σε ηχογραφήσεις όπου αναφέρεται ως συμμετέχουσα ερμηνεύτρια, με τίτλους όπως «Θα πεις και αλήθεια», «Αν μετανιώσεις» και «Πρώτη Φορά Γιορτάζω».

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει προσωπικούς δίσκους, singles και συμμετοχές σε ηχογραφήσεις με άλλους συνθέτες και στιχουργούς. Η κόρη της καλεί φίλους, συνεργάτες και ακροατές να παρευρεθούν στην τελετή και να επικοινωνήσουν για οργανωτικά θέματα. Τα άλμπουμ και τα singles της παραμένουν διαθέσιμα σε ψηφιακές πλατφόρμες, αφήνοντας ζωντανό το μουσικό της έργο.

Την είδηση έκανε γνωστό η Σου Κύρκου.