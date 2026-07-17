Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος της έβδομης τέχνης, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ.

Η ερμηνεύτρια, που σφράγισε με την παρουσία της τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου των ’90s, έγινε ευρύτερα γνωστή για τον συγκινητικό της ρόλο ως η μοναχική γυναίκα με τα περιστέρια στο Central Park, στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», αλλά και για την οσκαρική της εμφάνιση στο δράμα «Το Αριστερό μου Πόδι».

Ο προσωπικός της μάνατζερ, Φιλ Μπέλφιλντ, αποχαιρέτησε την ηθοποιό με μια συγκινητική δήλωση, τονίζοντας το τεράστιο κενό που αφήνει πίσω της: «Η απουσία της κάνει τον κόσμο μας φτωχότερο. Ήταν τεράστια τιμή και ευλογία που τη γνώρισα, τη συντρόφευσα και συνεργάστηκα μαζί της. Θα κρατά πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, αλλά και στις καρδιές εκατομμυρίων σινεφίλ παγκοσμίως».

Από το Δουβλίνο στην Κορυφή του Κόσμου

Η Φρίκερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δουβλίνο, όπου και έκανε τα πρώτα της βήματα στο σανίδι και την τηλεόραση. Το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε καλύτερα το 1977 μέσα από τη θρυλική σαπουνόπερα Coronation Street, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή της στο καταξιωμένο Licking Hitler του Ντέιβιντ Χέαρ.

Ωστόσο, ο σταθμός της καριέρας της στη μικρή οθόνη ήρθε το 1986, όταν εντάχθηκε στο αρχικό καστ της μακροβιότερης ιατρικής σειράς του BBC, Casualty, ενσαρκώνοντας τη νοσοκόμα Μέγκαν Ρόουτς. Παρέμεινε βασικό στέλεχος της σειράς μέχρι το 1990, ενώ συνέχισε να πραγματοποιεί έκτακτες, εμβληματικές εμφανίσεις μέχρι και το 2010.

Η ιστορική νίκη στα Όσκαρ

Το 1990 γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ιρλανδικού κινηματογράφου, καθώς η Μπρέντα Φρίκερ έγινε η πρώτη γυναίκα από την Ιρλανδία που απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία κατάφερε να επικρατήσει έναντι κορυφαίων ονομάτων του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Αντζέλικα Χιούστον.

Η βράβευση ήρθε για τη συγκλονιστική της ερμηνεία στην ταινία «Το Αριστερό μου Πόδι» (My Left Foot). Το φιλμ βασιζόταν στη βιογραφία του Κρίστι Μπράουν (τον οποίο υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, κερδίζοντας επίσης το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου), ενός Ιρλανδού που γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και κατάφερε να μεγαλουργήσει ζωγραφίζοντας και γράφοντας αποκλειστικά με το αριστερό του πόδι. Η Φρίκερ υποδυόταν την αφοσιωμένη μητέρα του.

Η «κατάρα» του χρυσού αγαλματιδίου

Δύο χρόνια μετά τον οσκαρικό της θρίαμβο, η Φρίκερ εξασφάλισε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της ποπ κουλτούρας: τη ρακένδυτη γυναίκα που ζούσε με τα περιστέρια στο Central Park και έσωσε τον μικρό Κέβιν (Μακόλεϊ Κάλκιν) στο σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι».

Παρά την παγκόσμια αναγνώριση, η ίδια έβλεπε με σκεπτικισμό την επιτυχία της. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στους Times το 2024, είχε εξομολογηθεί πως η καριέρα της ίσως να είχε εξελιχθεί καλύτερα αν δεν είχε κερδίσει το Όσκαρ. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει, βίωσε αυτό που στη βιομηχανία αποκαλούν «κατάρα των Όσκαρ», καθώς η τεράστια αυτή διάκριση αντί να της ανοίξει πόρτες, τελικά της στέρησε πολλούς ενδιαφέροντες ρόλους τόσο στο θέατρο όσο και στη μεγάλη οθόνη.