Ο Afrika Bambaataa, κατά κόσμον Lance Taylor, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές στη γέννηση της hip-hop σκηνής, πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9 Απριλίου σε ηλικία 68 ετών, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Πληροφορίες που επικαλούνται μέσα όπως το TMZ αναφέρουν ότι ο καλλιτέχνης υπέκυψε σε επιπλοκές καρκίνου στην Πενσιλβάνια.

Η συμβολή του στη διαμόρφωση του hip-hop υπήρξε κομβική, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80, όταν μέσα από μια σειρά πρωτοποριακών electro κυκλοφοριών επανακαθόρισε τα όρια του είδους. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στην «Αγία Τριάδα» των ιδρυτών της hip-hop, δίπλα στους DJ Kool Herc και Grandmaster Flash.

Ο Afrika Bambaataa υπήρξε κάτι περισσότερο από καλλιτέχνης. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο ακούμε, δημιουργούμε και αντιλαμβανόμαστε τη μουσική σήμερα.

Από το Bronx στις ρίζες της hip-hop κουλτούρας

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο South Bronx της Νέας Υόρκης, ο Bambaataa ανδρώθηκε σε μια περίοδο κοινωνικής έντασης, φτώχειας και βίας. Πριν στραφεί στη μουσική, υπήρξε μέλος της διαβόητης συμμορίας Black Spades, φτάνοντας μάλιστα σε ηγετική θέση.

Η στροφή του, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστική: αντί για τη σύγκρουση, επέλεξε τη δημιουργία. Μέσα από τη μουσική και τα block parties, επιχείρησε να μετατρέψει την ενέργεια των δρόμων σε πολιτιστική έκφραση.

Η Zulu Nation και η φιλοσοφία του hip-hop

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρία Universal Zulu Nation, μια συλλογικότητα που ένωσε DJs, MCs, breakdancers και graffiti artists. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα καλλιτεχνικό σχήμα, αλλά για ένα κοινωνικό κίνημα με ξεκάθαρη φιλοσοφία: «Peace, Love, Unity and Having Fun».

Σε μια εποχή όπου το hip-hop δεν είχε ακόμη αποκτήσει σαφή ταυτότητα, η Zulu Nation συνέβαλε στη διαμόρφωση των βασικών του στοιχείων και στη διάδοση μιας κουλτούρας που ξεπερνούσε τη μουσική.

Το “Planet Rock” και η γέννηση του μέλλοντος

Το 1982, ο Bambaataa κυκλοφορεί το εμβληματικό Planet Rock, ένα κομμάτι που άλλαξε ριζικά την πορεία της σύγχρονης μουσικής.

Συνδυάζοντας hip-hop ρυθμούς με ηλεκτρονικούς ήχους εμπνευσμένους από τους Kraftwerk, δημιούργησε ένα νέο υβρίδιο: το electro-funk.

Η χρήση drum machines και synthesizers έδωσε στο hip-hop μια φουτουριστική διάσταση, ανοίγοντας τον δρόμο για την techno, τη house και συνολικά την ηλεκτρονική dance μουσική.

Η επανάσταση πίσω από τα decks

Ο Bambaataa συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ρόλου του DJ. Από απλός «διασκεδαστής», ο DJ μετατράπηκε σε παραγωγό, επιμελητή ήχου και καλλιτέχνη.

Ήταν από τους πρώτους που αξιοποίησαν συστηματικά το sampling και τα drum machines, ενώ παράλληλα ένωσε διαφορετικά μουσικά είδη, από funk μέχρι punk και electronic, δημιουργώντας ένα νέο, παγκόσμιο ηχητικό είδος.

Πέρα από τη μουσική καινοτομία, ο Bambaataa ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν το hip-hop ως παγκόσμιο πολιτιστικό ρεύμα.

Οργάνωσε διεθνείς περιοδείες, συνέδεσε σκηνές από διαφορετικές χώρες και συμμετείχε σε projects με πολιτικό πρόσημο, όπως το Sun City, ενάντια στο απαρτχάιντ. Με αυτόν τον τρόπο, το hip-hop βγήκε από τα τοπικά όρια του Bronx και απέκτησε διεθνή απήχηση.

Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία του to 1984 με τον John Lydon, τον πρώην τραγουδιστή των Sex Pistols και των Public Image limited και τον σπουδαίο παραγωγό της Dub-electronica σκηνής Bill Laswell, στο κομμάτι “World Destruction”.

Η σκιά που βαραίνει

Ωστόσο, η υστεροφημία του δεν είναι μονοσήμαντη. Από το 2016 και μετά, το όνομά του συνδέθηκε με σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη Zulu Nation και σε δικαστικές εξελίξεις.

Η αντίφαση είναι έντονη: ένας άνθρωπος που κήρυξε την ενότητα και την ειρήνη, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες που αμαύρωσαν βαθιά την εικόνα του.

Παρόλα αυτά η επιρροή του στη μουσική διαπερνά δεκαετίες και είδη: από το hip-hop μέχρι την ηλεκτρονική σκηνή. Και παρότι η προσωπική του ιστορία παραμένει αμφιλεγόμενη, το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα είναι αναμφισβήτητο.