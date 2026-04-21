Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Άλαν Όσμοντ, προκαλώντας συγκίνηση στον χώρο της μουσικής. Ο ίδιος υπήρξε ο μεγαλύτερος αδελφός και βασικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Osmonds, που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 1970 με τραγούδια όπως τα «One Bad Apple», «Yo-Yo», «Down By the Lazy River» και «Love Me for a Reason».

Από το 1987 έδινε γενναία μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο πλευρό του μέχρι το τέλος βρίσκονταν η σύζυγός του, Σουζάν, και οι οκτώ γιοι τους.

Οι The Osmonds αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα οικογενειακά συγκροτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970. Τα αδέλφια Όσμοντ ξεχώρισαν για τον συνδυασμό ποπ και ροκ ήχων με πιο ελαφριά ψυχαγωγικά στοιχεία, ενώ η έντονη παρουσία τους στην τηλεόραση ενίσχυσε σημαντικά τη δημοτικότητά τους.

Η μουσική πορεία του Άλαν ξεκίνησε από νωρίς: το 1958, σε ηλικία 12 ετών, εμφανίστηκε μαζί με τους αδελφούς του, Γουέιν, Μέριλ και Τζέι, σε τηλεοπτική εκπομπή. Το συγκρότημα ξεκίνησε ως Barbershop κουαρτέτο και έγινε γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Andy Williams Show», γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη και των υπόλοιπων αδελφών.

Με την προσθήκη του Ντόνι Όσμοντ, το συγκρότημα στράφηκε στην ποπ μουσική και γνώρισε μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό. Ο Άλαν αποχώρησε από το συγκρότημα το 2007, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συνέχισαν με σόλο καριέρες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 πέθανε και ο αδελφός του, Γουέιν Όσμοντ, σε ηλικία 73 ετών.