Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άλμπερτ Ράντι, παραγωγός και σεναριογράφος καναδικής καταγωγής, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τις ταινίες «Ο Νονός» και «Million Dollar Baby», δημιούργησε την κωμωδία «The Longest Yard» και βοήθησε στη δημιουργία της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Hogan’s Heroes».

Ο Ράντι πέθανε «ειρηνικά» το Σάββατο στο ιατρικό κέντρο του UCLA, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο οποίος πρόσθεσε ότι μεταξύ των τελευταίων λέξεων του ήταν: «Το παιχνίδι τελείωσε, αλλά το κερδίσαμε».

Ο Ράντι ήταν παραγωγός σε περισσότερες από 30 ταινίες, από τον «Νονό» και το «Million Dollar Baby» μέχρι το «Cannonball Run II» και το «Megaforce», υποψήφια για τα βραβεία Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ταινία της χρονιάς.

Κατά τα άλλα, είχε επιτυχίες όπως το The Longest Yard, του οποίου ήταν παραγωγός και δημιούργησε την ιστορία, και αποτυχίες όπως το θρίλερ Sabotage του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Συνεργάστηκε συχνά με τον Burt Reynolds, ξεκινώντας από το The Longest Yard και συνεχίζοντας με δύο κωμωδίες Cannonball Run και Cloud Nine. Εκτός από το Hogan’s Heroes, στους τηλεοπτικούς του τίτλους περιλαμβάνονται οι ταινίες «Married to a Stranger» και «Running Mates».

Γεννημένος στο Μόντρεαλ το 1930, ο Άλμπερτ Στότλαντ Ράντι μετακόμισε στις ΗΠΑ ως παιδί και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, δούλευε ως αρχιτέκτονας. Ο Ράντι εργάστηκε σχεδιάζοντας σπίτια για μια κατασκευαστική εταιρεία, στο Χάκενσακ του Νιου Τζέρσεϊ. Αυτό τελικά τον οδήγησε στη συνάντηση με τον επικεφαλής του στούντιο της Warner Brothers, Τζακ Γουόρνερ, ο οποίος του προσέφερε δουλειά στο Λος Άντζελες αφού εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό του για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.