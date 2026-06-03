Έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μόνο μετά την ολοκλήρωση της κηδείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η κηδεία έγινε στην Κάρυστο Ευβοίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου το πρωί της Τετάρτης (3.6.26).

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης (3/6) στην Αθήνα, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο, τόπο με τον οποίο ο αγαπημένος καλλιτέχνης διατηρούσε ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ταφή έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.

Στο τελευταίο αντίο παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάρυστο, όπου είχε επιλέξει να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η επιθυμία του να αναπαυθεί στην Κάρυστο δεν ήταν τυχαία, καθώς η περιοχή κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Εκεί είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τη δημοσιότητα και τους έντονους ρυθμούς της πρωτεύουσας.