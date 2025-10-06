Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος και δυο φορές προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Αγγελής Λιάγκουρας σε ηλικία 99 ετών.

Ο Άγγελος Λιάγκουρας γεννήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία το 1926 και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της αρχαιολογίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Μέση Εκπαίδευση, ωστόσο πολύ σύντομα τον κέρδισε η αρχαιολογική έρευνα και εντάχθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του πραγματοποίησε πλήθος ανασκαφών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας -από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο- με την Ολυμπία να αποτελεί πάντοτε το κέντρο της επιστημονικής του δράσης και της καρδιάς του. Ανάμεσα στις σπουδαίες του ανασκαφικές δραστηριότητες ξεχωρίζει εκείνη στον Θολωτό Τάφο της Ανθείας, στη Μεσσηνία, ένα σημαντικό μυκηναϊκό μνημείο του 15ου αιώνα π.Χ., που προσέφερε πολύτιμα στοιχεία για την προϊστορική αρχαιολογία της περιοχής.

Δύο φορές ανέλαβε τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας – τη δεκαετία του 1970 και ξανά στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία το 1989.