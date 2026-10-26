Έφυγε από τη ζωή ο κριτικός θεάτρου και πανεπιστημιακός Δημήτρης Τσατσούλης, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού. Ο εκλιπών υπήρξε Καθηγητής Σημειωτικής του Θεάτρου και Θεωρίας της Επιτέλεσης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διέθεσε πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, καθώς υπήρξε πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές περιλάμβαναν τίτλους D.E.A. από τα πανεπιστήμια Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II), École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris και Université Paris X – Nanterre, καθώς και Diplômes από τα πανεπιστήμια Paris II και Institut Universitaire International de Luxembourg.

Το ερευνητικό και συγγραφικό του αποτύπωμα υπήρξε εκτενές, με περισσότερες από 140 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με συμμετοχή με άνω των 70 διαλέξεων και εισηγήσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Παράλληλα, διέγραψε μακρά και σημαντική πορεία ως κριτικός θεάτρου και χορού σε εφημερίδες (όπως η Ελευθεροτυπία και η Ημερησία) και σε πλήθος λογοτεχνικών και θεατρολογικών περιοδικών (Νέα Εστία, Teater der Zeit, Κουΐντα, Επίλογος, ΘΕΑΤΡΟγραφίες, Αντί, Βήτα, Αλεβεβάν, Μανδραγόρας, Χορός, και προσφάτως στον «Ημεροδρόμο»), ενώ επί σειρά ετών υπήρξε και κριτικός βιβλίου σε έντυπα όπως Το Βήμα και η Αυγή.

Παράλληλα, είχε έντονη εκδοτική δραστηριότητα, επιμελώντας πλήθος θεατρικών βιβλίων και διατελώντας υπεύθυνος της σειράς «Η Τέχνη του Θεάματος» των εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα, η οποία απαριθμεί 32 τόμους. Η προσφορά του στα θεσμικά και πολιτιστικά δρώμενα υπήρξε πολυσχιδής: διετέλεσε Πρόεδρος (2011-2013) και μέλος (2006-2007) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου του ΥΠΠΟ, μέλος επί σειρά ετών της Επιτροπής Βραβείων ΚΟΥΝ και των Βραβείων της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών, μέλος επιτροπών Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας και της Επιτροπής «Σύστημα Αθήνα», καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της ΟΥΝΕΣΚΟ. Επιπλέον, υπήρξε Υπεύθυνος της Συνάντησης Νέων Δημιουργών για το Αρχαίο Δράμα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (2007-2009) και συμμετείχε σε επιτροπές διαγωνισμών συγγραφής θεατρικού έργου και devised theater.

Ο Δημήτρης Τσατσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Δεκεμβρίου 1952.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, ενός ακάματου και σημαντικού θεατρανθρώπου. Άνθρωπος με ευρύτατες και διαφοροποιημένες σπουδές, αλλά, πολύ περισσότερο, τεράστια παιδεία και καλλιέργεια, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπηρέτησε πολύπλευρα το Θέατρο και τον Πολιτισμό, ως κριτικός, ως θεωρητικός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ευθύβολος και ακέραιος κριτικός θεάτρου, χορού και βιβλίου επί πολλά χρόνια στον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο, άφησε επίσης σημαντικότατη παρακαταθήκη και στον χώρο των εκδόσεων, ως συγγραφέας και επιμελητής δεκάδων βιβλίων με θεματική το θέατρο. Ενώ γονιμότατο υπήρξε και το πέρασμά του από το πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θεατράνθρωπος με βαθιές γνώσεις, αλλά σε διαρκή αναζήτηση της ανανέωσης και της καινοτομίας, ενεργός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης πάμπολλων καλλιτεχνών, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπήρξε μια προσωπικότητα που προσέφερε, με διακριτικότητα και πάθος, τεράστιες υπηρεσίες στην τέχνη του Θεάτρου. Από τη συνεργασία μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατά τη θητεία του ως Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου, κρατώ την ανάμνηση ενός ανθρώπου με ακατάλυτη και ανυστερόβουλη αφοσίωση στην Τέχνη, από κάθε θέση και με κάθε ιδιότητα.

Στην οικογένειά του, τους πολυάριθμους φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.