Ο Πορτογάλος μυθιστοριογράφος Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους και πολυμεταφρασμένους πορτογαλόφωνους συγγραφείς και επανειλημμένα υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, απεβίωσε, ανακοίνωσε ο όμιλος Leya, που εκδίδει τα βιβλία του.

«Ο θάνατός του έχει επιβεβαιωθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Leya, που είχε εκδώσει το τελευταίο μυθιστόρημά του το 2022.

Χρονικογράφος της σύγχρονης πορτογαλικής κοινωνίας, ο Λόμπο Αντούνες ήταν συγγραφέας ενός απαιτητικού έργου, που αναμείγνυε στοιχεία μυθιστορήματος, ποίησης και αυτοβιογραφίας με ένα μπαρόκ και μεταφορικό στυλ.

Παντρεμένος δύο φορές και πατέρας τριών θυγατέρων, είχε ανακάμψει από τρεις καρκίνους και συνέχισε να γράφει ένα μυθιστόρημα τον χρόνο κατά μέσο όρο, όμως πρόσφατα είχε σταματήσει να εκδίδει.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο στον οποίο είχε παραχωρήσει σειρά συνεντεύξεων, ο συγγραφέας είχε προσβληθεί από ενός είδους άνοια, πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από το περιβάλλον του.

Γεννημένος το 1942 σε οικογένεια της μεγαλοαστικής τάξης της Λισαβόνας, ο Λόμπο Αντούνες ανακάλυψε στις αρχές των χρόνων του ΄70 τη φρίκη του αποικιακού πολέμου στην Αγκόλα, όπου είχε υπηρετήσει ως στρατιωτικός γιατρός.

Κατά την επιστροφή του ασκεί την ψυχιατρική σε νοσοκομείο της Λισαβόνας και γνωρίζει την επιτυχία με το δεύτερο μυθιστόρημά του “Os Cus de Judas” (“Τα οπίσθια του Ιούδα”, 1979), μονόλογο ενός άνδρα που επέστρεψε από τον πόλεμο. Από το 1985 αφοσιώνεται αποκλειστικά στη συγγραφή.

Οι χαρακτήρες του αποκαλύπτουν με ειρωνεία τις εσωτερικές συγκρούσεις της πορτογαλικής κοινωνίας που σημαδεύθηκε από 48 χρόνια δικτατορίας και ακολουθούν την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, κυρίως στο “O Manual dos Inquisidores” («Το εγχειρίδιο των Ιεροεξεταστών», κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1998).

Συγγραφέας μιας τριανταριάς μυθιστορημάτων και συλλογών χρονογραφημάτων, έλαβε το 2007 το Βραβείο Camoes, την πιο σημαντική λογοτεχνική διάκριση της πορτογαλικής γλώσσας.

Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Πάπυρος, Πόλις.