Έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια ο Έρικ Φον Ντένικεν, ο Ελβετός συγγραφέας που κατάφερε να κάνει τεράστια καριέρα υποστηρίζοντας πως ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι δημιούργημα εξωγήινων – μια θεωρία, βέβαια, που η επιστημονική κοινότητα και οι αρχαιολόγοι ουδέποτε πήραν στα σοβαρά, απορρίπτοντάς την ως παντελώς ανυπόστατη.

Όλα ξεκίνησαν το 1968 με το διάσημο μπεστ σέλερ του, «Αναμνήσεις από το μέλλον». Εκεί, ο Φον Ντένικεν ανέπτυξε την ιδέα ότι η Γη είχε δεχτεί επισκέψεις από το διάστημα στο μακρινό παρελθόν, ισχυριζόμενος ότι μνημεία όπως οι πυραμίδες της Αιγύπτου ή τα περίφημα σχέδια στη Νάσκα του Περού ήταν τα «πειστήρια» αυτών των επισκέψεων.

Όπως έγραφε χαρακτηριστικά και ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου του: «Χρειάστηκε κουράγιο για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, και θα χρειαστεί κουράγιο για να διαβαστεί».

Η επιστημονική κοινότητα υπήρξε αμείλικτη. Ανθρωπολόγοι και αρχαιολόγοι χαρακτήρισαν τις θεωρίες του «παρωδία επιστημονικής μεθοδολογίας», ενώ ο αστροφυσικός Carl Sagan είχε δηλώσει σκωπτικά ότι «κάθε τι που δεν καταλαβαίνει, το αποδίδει σε εξωγήινους». Παρά την κριτική, τα βιβλία του συνέχισαν να πουλούν εκατομμύρια αντίτυπα.

Οι ιδέες του ενσωματώθηκαν σε κόμικς, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές,

Η επιρροή τουΈρικ Φον Ντένικεν ξεπέρασε κατά πολύ τον χώρο των εκδόσεων. Οι ιδέες του ενσωματώθηκαν σε κόμικς, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ κορυφώθηκαν με την επιτυχία της σειράς Ancient Aliens. Ο ίδιος συμμετείχε συχνά σε συνέδρια όπως το AlienCon, μιλώντας σε χιλιάδες θαυμαστές.

Ένας σύγχρονος «προφήτης» για τους οπαδούς του

Για πολλούς αναγνώστες, ο Έρικ Φον Ντένικεν δεν ήταν απλώς συγγραφέας αλλά ένας σύγχρονος «προφήτης», που ένωνε μύθους, θρησκείες και επιστημονική φαντασία σε ένα ενιαίο αφήγημα. Μέχρι το τέλος της ζωής του επέμενε ότι οι εξωγήινοι επισκέπτες υπήρξαν πραγματικοί και ότι «θα επιστρέψουν».

Παρά τις καταδίκες του παρελθόντος για οικονομικά αδικήματα και την έντονη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του, ο Έρικ Φον Ντένικεν άφησε πίσω του περισσότερα από 40 βιβλία, μεταφρασμένα σε δεκάδες γλώσσες, με συνολικές πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η μεγάλη επιστροφή

Σε δοκίμιο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, ο Φον Ντένικεν προέβλεπε ότι οι εξωγήινοι μια μέρα θα επιστρέψουν.

«Από αμέτρητες παλιές γραπτές πηγές γνωρίζω ότι οι “θεοί” υποσχέθηκαν να επιστρέψουν. Τότε θα βιώσουμε το σοκ των θεών, μια ολοκληρωτική καταστροφή στη θρησκεία και την επιστήμη […] Τα στοιχεία μιλούν ξεκάθαρα. Αυτό είναι που με ωθεί» έγραφε.

Οι ελπίδες του αναπτερώθηκαν το 2021, όταν η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε για πρώτη φορά έκθεση για τα UFO που δεν απέκλειε την πιθανότητα να δέχεται η Γη επισκέψεις εξωγήινων.

«Στο μέλλον, όποιος μιλά για UFO και εξωγήινους δεν θα μπορεί πλέον να γελοιοποιείται. Οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν σιγά‑σιγά ότι πολλά πράγματα που προηγουμένως θεωρούσαν αδύνατα είναι στην πραγματικότητα δυνατά» δήλωνε τότε στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung.

«Εφόσον είμαστε προετοιμασμένοι και συνηθίσουμε στην ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, οι εξωγήινοι θα έρθουν σε εμάς. Περιμένω ότι αυτό θα συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια».