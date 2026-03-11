Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Μαρίνος αποτέλεσε μια ξεχωριστή μορφή στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή, καθώς κατάφερε να γεφυρώσει το ποιοτικό θέατρο με τη νυχτερινή διασκέδαση. Με την ιδιαίτερη ταυτότητά του, εισηγήθηκε μια εντελώς νέα μορφή θεάματος, συνδυάζοντας την υποκριτική του συγκρότηση με τη λάμψη της πίστας.

Αν και η οικογένειά του τον προόριζε για αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό λόγω της κλίσης του στα μαθηματικά, η εσωτερική του ανάγκη για την τέχνη τον οδήγησε να δώσει κρυφά εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ ήταν ακόμη ανήλικος.

Ωστόσο, το μεγάλο του επίτευγμα ήταν η δημιουργία ενός νέου, υβριδικού είδους θεάματος. Για δύο δεκαετίες, από το 1973 έως το 1992, η «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη έγινε το απόλυτο καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας.

Ο αείμνηστος καλλιτέχνης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ένας ηθοποιός, ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε το music hall στην Ελλάδα, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το τραγούδι, τον χορό, τη σάτιρα και την επικοινωνία με το κοινό. Από τις ιστορικές εμφανίσεις στη «Μέδουσα» μέχρι την τηλεοπτική επιτυχία του «Ciao ANT1», ο Μαρίνος κατάφερε να σπάσει τα στερεότυπα της εποχής του και να καθορίσει την ελληνική ψυχαγωγία.

Ο Γιώργος Μαρίνος ξεχώρισε για την τόλμη και την ειλικρίνειά του στην ιδιωτική του ζωή. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα συντηρητική, όπως τα μέσα της δεκαετίας του ’60, έγινε το πρώτο δημόσιο πρόσωπο στην Ελλάδα που αποκάλυψε με παρρησία τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αποδεικνύοντας τη σπάνια ευαισθησία και το σθένος του χαρακτήρα του.

Παρά το γεγονός ότι ενέπνευσε το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του Κώστα Τουρνά, ο ίδιος δήλωνε πως ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία υπήρξαν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και παρέμειναν στενοί φίλοι και συνεργάτες μέχρι το τέλος.

Έπειτα από ένα έμφραγμα το 2014 και μια σύντομη διαμονή στο «Σπίτι του Ηθοποιού» με τη στήριξη της Άννας Φόνσου, ο Μαρίνος αποσύρθηκε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα νότια προάστια.

Μαρινέλλα & Γιώργος Μαρίνος – Ο Τζόγος (1980)

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.. – Γιώργος Μαρίνος

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε το 1939, στον Βοτανικό, στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι “Κάθε κήπος”.[5] Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά Ο τρίτος δρόμος, με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι. Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη “Μέδουσα”. Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Είχε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Εργάσθηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επίσης, έχουν καταγραφεί και λίγες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.