Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών. Ο καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή καρδιάς και άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς».

Ποιος ήταν ο δημοφιλής τραγουδιστής

Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music (τότε Polygram). Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του, τη ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Παράλληλα, είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.