Θλίψη σκόρπισε στα Άνω Λιόσια και σε ολόκληρο τον Δήμο Φυλής η είδηση του θανάτου του Βασίλη Κουτσολέλου. Την απώλεια του γνωστού ντράμερ γνωστοποίησε ο σολίστας του μπουζουκιού Ευριπίδης Νικολίδης μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βασίλης Κουτσολέλος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ύστερα από πολυετή και γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της ελληνικής μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στη δισκογραφία, στις ζωντανές εμφανίσεις και στην τηλεόραση, υπηρετώντας κυρίως το λαϊκό, το ελαφρολαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Η παρουσία του ήταν διακριτή και ουσιαστική σε δεκάδες μουσικές παραγωγές, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες συνεργασίες του συγκαταλέγεται εκείνη με τον Σταμάτη Γονίδη, ενώ βρέθηκε στο πλευρό καταξιωμένων μαέστρων, σολίστ και ερμηνευτών.

Παράλληλα, συμμετείχε σε γνωστές δισκογραφικές δουλειές, όπως τα άλμπουμ «Ο Άνθρωπός Σου» και «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» του Γιάννη Πλούταρχου, καθώς και σε ηχογραφήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του Στράτου Καραλή.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή του στην τηλεόραση, καθώς υπήρξε σταθερό μέλος της ορχήστρας της εκπομπής «Η Αυλή των Χρωμάτων», συμμετέχοντας σε αφιερώματα αφιερωμένα σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές.

Παράλληλα, διατηρούσε ενεργό παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής του, συμμετέχοντας σε συναυλίες και εκδηλώσεις, όπως οι εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και η Γιορτή Νεολαίας, όπου εμφανίστηκε μαζί με τους Kings και την Κατερίνα Στικούδη.

Όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο αγαπητό, ευγενικό και ιδιαίτερα συνεργάσιμο, που κέρδιζε τον σεβασμό και τη φιλία όλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κηδεία του θα τελεστεί στον τόπο καταγωγής του, το Καπαρέλι Βοιωτίας.

Δείτε την ανάρτηση του Ευριπίδη Νικολίδη

«Ένας από τους καλύτερους ντράμερ της χώρας, ο Βασίλης Κουτσολελός,φίλος και συνεργάτης πολλών ετών, “έφυγε” σήμερα μετά από σκληρή μάχη με την ανίατη ασθένεια!!

Ας αναπαυθεί η ψυχή σου φίλε μου Λελο»

Δείτε το βίντεο: