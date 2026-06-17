Ο ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουργκ πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έγινε σήμερα Τετάρτη (17/6) γνωστό.

Γεννημένος στο Τορίνο, ο Κάρλο Γκίνζμπουργκ ήταν κορυφαίος στον τομέα της μικροϊστορίας.

Το πιο γνωστό έργο του έχει τίτλο «Το τυρί και τα σκουλήκια» (1976, κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1994 από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μτφρ. Κ. Κουρεμένος) και αφηγείται την ιστορία του Ντομένικο Σκαντέλα, του επονομαζόμενου Μενόκιο, μυλωνά του 16ου αιώνα από το Φριούλι.

Ο Μενόκιο υπήρξε οπαδός μιας παράξενης αίρεσης, διώχθηκε από την Ιερά Εξέταση και άφησε την τελευταία του πνοή στην πυρά.