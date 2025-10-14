Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, το γοητευτικό «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Την είδηση επιβεβαίωσε στην εκπομπή Πρωινό η σύντροφός του Κατερίνα.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απώλεια για μένα, ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για τη ζωή. Δεν ήθελε να βγαίνει στα κανάλια και να δίνει αφορμές να τον σχολιάζουν, τον ενοχλούσε πάρα πολύ».

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο Ελληνικό.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης (Χρήστος) Γιαννακάς, γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1945, ήταν γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963), «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), «Τα μυστικά της αμαρτωλής Αθήνας», «Η Σωφερίνα», «Η Ταξιτζού». Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο, ζώντας στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφερε να «χτίσει» μια σημαντική καριέρα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, κερδίζοντας τον τίτλο τόσο του ζεν-πρεμιέ όσο και του «ωραίου και κακού παιδιού» της μεγάλης οθόνης.

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Άλκης Γιαννακάς είχε και σπουδαία πορεία στο θέατρο, το οποίο εγκατέλειψε τη δεκαετία του ’80.