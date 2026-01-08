Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά με συγκίνηση τον Χρήστο Πολίτη, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών. Ο διακεκριμένος ηθοποιός άφησε πίσω του μια μακρά και πολυσχιδή διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με τον ρόλο που τον καθιέρωσε στη συλλογική μνήμη να είναι εκείνος του «Γιάγκου Δράκου» στη θρυλική σειρά «Λάμψη».

Με παρουσία που ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες, ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας δημιουργός χαμηλών τόνων αλλά υψηλής ποιότητας, που υπηρέτησε την τέχνη της υποκριτικής με συνέπεια, επαγγελματισμό και βαθύ σεβασμό προς το θέατρο.

Από το Εθνικό Θέατρο στη σκηνή

Γεννημένος για τη σκηνή, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1965. Την ίδια χρονιά έκανε και το θεατρικό του ντεμπούτο, συμμετέχοντας στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια σταθερή πορεία, με συνεργασίες με σημαντικούς θιάσους και σκηνοθέτες, και συμμετοχή σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραστάσεις, έως και τη σεζόν 1997–1998.

Σημαντικό μέρος της διαδρομής του συνδέθηκε με το Εθνικό Θέατρο, ενώ ξεχώρισε και σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως οι «Χοηφόροι – Ευμενίδες» του Αισχύλου και ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη. Με αυτές τις παραγωγές ταξίδεψε και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε διεθνή φεστιβάλ.

Το Απλό Θέατρο και η θεατρική αποκέντρωση

Ιδιαίτερο σταθμό στην καλλιτεχνική του πορεία αποτέλεσε το Απλό Θέατρο, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος από το 1974 έως το 1990. Ο θίασος είχε ως βασικό όραμα τη θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα και στη συνέχεια με τη δημιουργία μόνιμης θεατρικής στέγης στην Καλλιθέα.

Στο Απλό Θέατρο παρουσιάστηκαν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, από Άρθουρ Μίλερ και Τενεσί Ουίλιαμς έως Λούλα Αναγνωστάκη, ενώ στο ελληνικό κοινό συστήθηκαν για πρώτη φορά τα έργα του Τζο Όρτον. Η πορεία του θιάσου ολοκληρώθηκε το 1990, με τη διάλυσή του.

Κινηματογράφος και διακρίσεις

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968 στη «Λεωφόρο του μίσους» του Νίκου Φώσκολου, ενώ το 1969 συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών». Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στο «Το κορίτσι του 17».

Ακολούθησαν συνεργασίες κυρίως με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις, ενώ το 2022, έπειτα από μακρά απουσία από τη μεγάλη οθόνη, επέστρεψε με την ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Η τηλεόραση και ο «Γιάγκος Δράκος»

Η τηλεοπτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1973 με τη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, όπως η «Βασίλισσα Αμαλία» και η «Αφροδίτη», ωστόσο η καθοριστική στιγμή ήρθε το 1991.

Τότε εντάχθηκε στο καστ της καθημερινής σειράς του Νίκου Φώσκολου, «Η Λάμψη», όπου ενσάρκωσε τον «Γιάγκο Δράκο». Τον ρόλο αυτόν υπηρέτησε για 14 συνεχόμενα χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2005, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και γράφοντας τηλεοπτική ιστορία.

Ραδιόφωνο, διδασκαλία και πολιτική παρουσία

Πέρα από τη σκηνή και την οθόνη, ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχε σε ραδιοφωνικές θεατρικές παραγωγές, καθώς και σε τηλεοπτικά και βιντεοσκοπημένα έργα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Τη δεκαετία του ’90 δίδαξε για δύο χρόνια στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη, μεταδίδοντας την εμπειρία του σε νεότερους ηθοποιούς.

Σε μεταγενέστερη φάση της ζωής του δοκίμασε και την ενασχόληση με την πολιτική, καθώς το 1998 εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, ενώ είχε υπάρξει και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης στις εκλογές του 1996.

Ο Χρήστος Πολίτης αφήνει πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη και μια πορεία που συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης.