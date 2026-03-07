Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ο σπουδαίος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με την υγεία του.

Ο ηθοποιός σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.

Tην είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, με ανάρτησή τους από το Από Κοινού Θέατρο.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους. Ελένη-Αντώνης-Αγγελική», αναφέρει σε ανάρτησή του το Από Κοινού Θέατρο.

Πριν από λίγους μήνες είχε νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξος.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά», είχε πει.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για τη στήριξη που είχε από τους δικούς του ανθρώπους, λέγοντας συγκινημένος: «Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου που είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Για περισσότερα από 50 χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους, καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο θέατρο υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη της υποκριτικής τέχνης, όπως το αρχαίο δράμα, την αττική κωμωδία, το κωμειδύλλιο, την οπερέτα, το σύγχρονο θέατρο, το μουσικό θέατρο, την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Μεταξύ άλλων συμμετείχε στις παραστάσεις «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας – Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ερμήνευσε τον ρόλο του Στέλιου στο έργο «Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη.

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές γνωστές ταινίες της δεκαετίας του ’80, μεταξύ των οποίων, «Λούφα και Παραλλαγή», του Νίκου Περάκη, «Η φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, «Πάμπτωχοι Α.Ε.» του Αντώνη Κόκκινου, «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου, «Τα καμάκια» Όμηρου Ευστρατιάδη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στον κινηματογράφο.

Επίσης, βραβεύτηκε με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα».

Συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών, όπως: The First Olympics (σκην. Άλβιν Ράκοφ), My Family and other animals (σκην. Peter Barber-Fleming) «ΟΡΑ» (σκην. Udayan Prassad).

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης εξέδωσε και τρεις ποιητικές συλλογές. Η τρίτη και τελευταία ποιητική συλλογή του (εκδόσεις Καστανιώτη), περιλαμβάνει τα ανέκδοτα ποιήματα μιας δεκαετίας περίπου, καθώς και ένα αναδρομικό ανθολόγιο από προηγούμενες συλλογές και δημοσιεύσεις με ποιήματα που ο ποιητής θεωρεί ότι άντεξαν στο χρόνο. Ποιήματά του υπάρχουν τυπωμένα σε διάφορες ελληνικές και ξένες ανθολογίες.

Συνεργάστηκε επίσης με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά κι έχει συμμετάσχει κατά το ήμισυ στη συγγραφή δύο τηλεοπτικών σειρών που παίχτηκαν στην ιδιωτική τηλεόραση («Πλάκας Μέλαθρον», και «Οι Αθώοι της Πτέρυγας 5»).

Τηλεοπτικές συμμετοχές:

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 στη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς σειρές, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο».

Ήταν επίσης ξάδελφος της ηθοποιού Νένας Μεντή.