Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, όπου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του συνάδελφο με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα. Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δενδρινός

Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών, ενώ είχε ολοκληρώσει και τις σπουδές του στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, σπούδασε κλασικό τραγούδι με τη Μάτα Κατσούλη και μιούζικαλ- σύγχρονο τραγούδι με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της θεατρικής του πορείας συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι παραστάσεις «Μαλλιά Κουβάρια», «Η Αρκούδα», «Το Μωρό της Ρόζμαρι», «Χίλιες και Μία Ιστορίες», «Ιταλική Νύχτα», «Οιδίποδας Τύραννος», «Ειρήνη», «Τα Ταξίδια των Γκιούλ-Ιβέρ», «Σιμιγδαλένιος», «Διαβολιάδα», «Πινόκιο», «Ανακαλύπτοντας τον Χάουαρντ Μπάρκερ», «Η Φάρμα των Ζώων», «Vivid Film/Μετά τον Αφρό…», καθώς και στην όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Η Πλάνη με το Αίσιο Τέλος», που παρουσιάστηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στην ταινία «J.A.C.E.» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, ενώ στην τηλεόραση συμμετείχε στη σειρά «Καρυωτάκης», σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά.

Εκτός από την υποκριτική, δραστηριοποιήθηκε και ως βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις «Μια Τρελή Μέρα» του Ερίκ-Εμανουέλ Σμιτ και «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου.

Παράλληλα, συνυπέγραψε τη σκηνοθεσία της παράστασης «Μαμ» του Σάκη Σερέφα στο Skrow Theater, μαζί με την Αναστασία Γιαννάκη και την Κατερίνα Λάττα.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ανέφερε σε δήλωσή του σχετικά με τον θάνατο του ηθοποιού: «Ήμασταν όλοι φίλοι σου – και από σήμερα όλοι χάσαμε ένα κομμάτι της καρδιάς μας. Το Θέατρο σε ευγνωμονεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Το ΣΕΗ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον συνάδελφο Γιάννη Δενδρινό που έφυγε από τη ζωή στα 43 του χρόνια.

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, σπούδασε κλασικό τραγούδι με τη Μάτα Κατσούλη και σύγχρονο – μιούζικαλ με το Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Πολυτάλαντος και δημιουργικός συμμετείχε σε δεκάδες παραστασεις ενώ έπαιξε και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Ο καλύτερος τρόπος για να τον αποχαιρετήσουμε είναι να παραθέσουμε το κείμενο που μας έστειλαν συνάδελφοι και φίλοι του:

“Ένας σπουδαίος άνθρωπος και δημιουργός έστρεψε αλλού το βλέμμα και αποχώρησε από κοντά μας. Σε μια εποχή κρίσης, που πιέζει τους καλλιτέχνες όλο και πιο πολύ να αναμετρώνται με την εξάντληση και να συνδιαλέγονται με διασυνδέσεις, sold out και νούμερα, η ευαισθησία θεωρείται ελάττωμα και το ταλέντο είναι αδιάφορο.

Ο Γιάννης πάντα εκεί. Χειμαρρώδης και ευγενής,επίμονος και ευφυής, βγαλμένος από μια άλλη εποχή.

Ένας άνθρωπος που έδινε τα πάντα και ακόμα περισσότερα στο θέατρο και δη στους συναδέλφους του. Το ατελείωτο χαμόγελο σου, η υπέροχη φωνή σου , τα μοναδικά σου γλυκά θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ήμασταν όλοι φίλοι σου – και από σήμερα όλοι χάσαμε ένα κομμάτι της καρδιάς μας.

Το Θέατρο σε ευγνωμονεί.”

Τελευταίο αντίο θα πούμε τη Δευτέρα 6/07 και ώρα 11.00 στη εκκλησία Άγιος Βασίλειος , στον Άγιο Δημήτριο.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο “Σπίτι του Ηθοποιού” .