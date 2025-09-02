Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια, ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία ως Κίκινγκ Μπερντ στην ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους» (1990). Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στις κοινότητες των ιθαγενών λαών του Καναδά, από όπου καταγόταν.

Ο Γκριν γεννήθηκε το 1952 στο Οντάριο και από νωρίς στράφηκε στην υποκριτική. Με την ταινία «Dances with Wolves» (“Χορεύοντας με τους Λύκους”) του Κέβιν Κόστνερ, όχι μόνο απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, αλλά έγινε και σημείο αναφοράς για την παρουσία των αυτοχθόνων ηθοποιών στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος πάλευε να αποδομήσει τα στερεότυπα που συχνά κυριαρχούσαν στην κινηματογραφική απεικόνιση των κοινοτήτων αυτών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εμφανίστηκε σε σημαντικές παραγωγές όπως The Green Mile, Die Hard with a Vengeance, Maverick, Thunderheart και Wind River. Η παρουσία του στην τηλεόραση ήταν επίσης πλούσια, με συμμετοχές σε σειρές που ανέδειξαν τη βαρύτητα και τη διακριτική του δύναμη ως ηθοποιού.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής απέσπασε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Earle Grey από την Ακαδημία Καναδικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης το 2004.

Το 2016, εισήχθη στο Τάγμα του Καναδά, τη δεύτερη υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας.

Ο Γκριν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του με την οποία έζησαν μαζί για 35 χρόνια, Χίλαρι Μπλάκμορ, την κόρη του, Λίλι Λαζάρε-Γκριν, και τον εγγονό του Τάρλο.