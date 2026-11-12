Βαρύ είναι το κλίμα στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση του θανάτου του Σίμωνα Πάτροκλου, ενός πολυσχιδούς δημιουργού που υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη ως ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος και δάσκαλος υποκριτικής.

Ο Σίμων Πάτροκλος είχε μια σημαντική και πολυετή διαδρομή στον χώρο του θεάτρου και του χορού, αφήνοντας πίσω του ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερα ενεργή ήταν και η παρουσία του στα συνδικαλιστικά δρώμενα, καθώς ενδιαφερόταν έμπρακτα για τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα προβλήματα των συναδέλφων του.

Η συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος αποχαιρέτησε δημόσια τον αγαπημένο του φίλο με λόγια γεμάτα συγκίνηση. Στην ανάρτησή του στάθηκε στην ευγένεια, την πολυδιάστατη καλλιτεχνική προσωπικότητα και την ιδιαίτερη αγάπη του εκλιπόντος για τη ζωή.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αγάπη του Σίμωνα Πατρόκλου για τα ζώα, στην καθημερινότητά του στους δρόμους της Αθήνας με το ποδήλατό του, αλλά και στη μακρόχρονη φιλία που τους συνέδεε.

Όπως αποκάλυψε, η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 50 χρόνια, όταν συμμετείχαν στον «Οιδίποδα Τύραννο», με τον θίασο του Νίκου Χατζίσκου και της Τιτίκας Νικηφοράκη. Από τότε αναπτύχθηκε ανάμεσά τους μια βαθιά και ουσιαστική φιλία.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αντίο Σίμωνα! Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος καλλιτέχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών, συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το μεσημέρι.

Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη… Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια.

Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου – Τιτίκας Νικηφοράκη κι από τότε βαθιά φιλία μας ένωνε.

Καλό ταξίδι φίλε μου… Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στη δικτατορία, ούτε τελευταία με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου.

Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι’ αυτά σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα το Σάββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο».