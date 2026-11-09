Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Θεάτρου του Περαιά, Τάκης Βουτέρης.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας γνωστοποίησε τον θάνατό του μέσω των social media, μεταφέροντας και την επιθυμία της οικογένειάς του.

«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε απο την αγαπημενη μας συνάδελφο και φίλη Αννίτα Δεκαβάλα την αποχώρηση από την ζωή του συζύγου και συντρόφου της στην τέχνη μας σπουδαίου ιδρυτή του Θεάτρου του ΠΕΙΡΑΙΑ Τάκη Βουτέρη», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 11:30 στην αίθουσα τελετών του Α’ Κοιμητηρίου Αθήνας και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν για την ενίσχυση στο ΤΑΣΕΗ.

Η ανακοίνωση της συζύγου του

«Θα τον αποχαιρετήσουμε με πολιτική κηδεία μεθαύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 11.30 π.μ., στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι.

Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Παράκληση, αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.)», ανέφερε η σύζυγός του Αννίτα Δεκαβάλα.