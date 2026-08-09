Πέθανε σε ηλικία 74 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, Νίκος Καλογερόπουλος.

Είχε γίνει γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους σε σπουδαίες ταινίες, όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» (1981), με το οποίο κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το «Λούφα και παραλλαγή» (1984), για το οποίο έλαβε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το «Ρεμπέτικο».

Γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, την 1η Αυγούστου του 1952. Σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη. Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Ο μπαμπούλας» (1976) και παίχτηκε στο θέατρο ΚΑΒΑ.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του, στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», του 1975. Ακολούθησαν κι άλλες τηλεοπτικές σειρές όπως «Ο φωτογράφος του χωριού» (1977), το «Οι παραστρατημένοι» και το «Μεθυσμένη πολιτεία» (1980).

Το 1980, συμμετείχε και σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι». Στην τηλεόραση συμμετείχε και σε άλλες σειρές όπως: το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» (1985), το «Όλη η δόξα όλη η χάρη» (1989), στο «Κάμπινγκ» (1989), το «Ερασιτέχνης άνθρωπος» (1999) κ.ά.

Από το 1980 που ξεκίνησε η κινηματογραφική του καριέρα συνεργάστηκε με σπουδαίους σύγχρονους σκηνοθέτες, όπως τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο Μαραγκό, τον Κώστα Φέρρη, τον Νίκο Ζαπατίνα κ.ά. Ενώ, ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο κ.ά.

Βραβεία και διακρίσεις

To 1981 έκανε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στον κινηματογράφο, στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου έλαβε ειδικό βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1982 συμμετείχε στην ταινία «Άρπα Colla» και τo 1983 ακολούθησε άλλη μία επιτυχημένη ερμηνεία στην ταινία «Ρεμπέτικο», όπου τιμήθηκε με το Βραβείο της Εξαιρετικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η ταινία είχε αποσπάσει και άλλα βραβεία στο Φεστιβάλ, όπως της Καλύτερης Ταινίας.

Το 1984 έπαιξε στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή», ερμηνεύοντας τον ρόλο ενός φαντάρου, του Γιάννη Παπαδόπουλου.

Από την ερμηνεία του αυτή κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ασχολήθηκε και με άλλα καλλιτεχνικά είδη, όπως την ποίηση και το τραγούδι.

Παράλληλα, έγραψε και κάποια θεατρικά έργα όπως το «Σατιρικό των Ελλήνων» και το «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Το 1991, κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιητική του συλλογή με όνομα «Επιστρόφια». Η πρώτη του ποιητική συλλογή είχε όνομα «Θετή Ταυτότης», η οποία είχε κυκλοφορήσει 10 χρόνια πριν (1981). Κατόπιν, στα μέσα της δεκαετίας του 90, κυκλοφόρησε και τον πρώτο του μουσικό δίσκο, «Τα δέοντα», το 1994. Όλα τα κομμάτια του δίσκου είναι σε μουσική και στίχους του ιδίου.

Η επιστροφή του στον κινηματογράφο έγινε με την ταινία «Θηλυκή εταιρεία», το 1999 και το «Ένας κι ένας», παραγωγής 2000. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε, για 2η φορά με το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία τους στην ταινία αυτή. Η ταινία πήρε κι άλλα βραβεία, μεταξύ άλλων και της καλύτερης ταινίας.

Κατόπιν, μέσα στο 2000 ακολούθησαν μερικές ακόμα ταινίες, μέχρι το 2011, όπου υπέγραψε τη σκηνοθεσία στην ταινία «Οι ιππείς της Πύλου», στην οποία έγραψε και το σενάριο, τη μουσική αλλά και συμμετείχε και ως ηθοποιός. Αυτό ήταν το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία. Την αμέσως επόμενη χρονιά συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα Γώγου, με όνομα «Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου».

Έχει κυκλοφορήσει δυο ποιητικές συλλογές (1981 και 1991), έχει γράψει θεατρικά έργα και το 1994 κυκλοφόρησε έναν δίσκο, «Τα δέοντα».

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Το ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού κόμματος, Νάγια Γρηγοράκου, αποχαιρετούν τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο και εκφράζουν συλλυπητήρια στους οικείους του.

«Ηθοποιός με σπουδαία διαδρομή στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του. Ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα ασχολήθηκε παράλληλα με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και το τραγούδι», αναφέρουν για τον Νίκο Καλογερόπουλο.

«”Η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα”. Αυτή η φράση χαρακτήρισε όλη την πορεία του Νίκου Καλογερόπουλου και τον έκανε να ξεχωρίσει για το ήθος του. Επιλεκτικός και πολυτάλαντος αφήνει πίσω του σημαντικό έργο», σημειώνουν.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Καλογερόπουλο, έναν σπουδαίο ηθοποιό και πολυσχιδή δημιουργό, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα.

Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή», το «Στο Κάμπινγκ» και τις μεταγενέστερες θεατρικές και κινηματογραφικές του δημιουργίες, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίστηκαν από αυθεντικότητα, λαϊκότητα, ευαισθησία αλλά και μια σπάνια δύναμη.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Με τον δικό του αιχμηρό και συχνά ανατρεπτικό λόγο σχολίαζε την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, ασκώντας κριτική σε πρόσωπα και κατεστημένες αντιλήψεις.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπηρέτησε την μεγάλη υπόθεση της Αριστεράς το 2004 ως υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β´Αθήνας.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ανήκει πλέον στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του.