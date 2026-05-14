Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο ηθοποιός είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία «Κατήφορος», ενώ για πολλά χρόνια ήταν στέλεχος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει πως η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Ειδικότερα ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του: «Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ… Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».